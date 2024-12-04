Шлеменко оценил бой боксера Тайсона и блогера Пола

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Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко, оценивая бой легендарного боксера Майка Тайсона и блогера Джейка Пола, заявил, что первый не был готов к поединку. По его словам, Тайсон не рассчитывал, что ему придется в 58 лет бегать по рингу за молодым парнем.
«Честно, меня разочаровал Пол. Я ждал от него большего. С самого первого раунда Пол полностью пытался избегать Тайсона и бегал от одного каната к другому, чтобы Майк устал. И Тайсон действительно устал, ну, а что мы могли от него ждать? <…> В любом случае, Майком Тайсоном я не был разочарован, я был его поклонником в детстве и сейчас им остаюсь, если мы говорим о его спортивных достижениях», — пояснил Шлеменко в беседе с MMA.Metaratings.ru.В то же время боец тяжелого дивизиона ACA Адам Богатырев в разговоре с RT поделился своими ожиданиями от грядущего реванша Александра Волкова с Сирилом Ганом, который запланирован на 7 декабря. По его мнению, россиянин во время его первого боя с Ганом не был самим собой, а сейчас имеет все шансы, ведь каждый поединок делал его сильнее и собраннее.
«Это тот парень, который прекрасно делает работу над ошибками и всегда обучается. Однозначно буду поддерживать Волкова. Считаю, если он будет действовать верно, то разберёт Гана, у него всё для этого есть», — подчеркнул Богатырев.Читайте также:
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