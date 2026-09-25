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Названо имя претендента на пост главного тренера «Ростова»

Заур Тедеев может стать главным тренером футбольного клуба «Ростов»
Фото: iStock/Pixfly

Одним из претендентов на должность главного тренера «Ростова» считается 45‑летний Заур Тедеев, ранее входивший в структуру клуба. Об этом пишет Metaratings.ru.



Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, «Ростов» может расстаться с действующим главным тренером Джонатаном Альбой. Причиной называют непростое финансовое положение команды.

Тедеев сотрудничал с «Ростовом» в период с 2019 по 2022 год. Он возглавлял дубль, работал ассистентом в основной команде, а также исполнял обязанности главного тренера.

После 12 туров текущего сезона РПЛ «Ростов» располагается на 12‑й строчке турнирной таблицы, имея в активе восемь очков. Ближайший матч команда проведёт дома против «Акрона» 9 октября.

Александр Огарёв

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