Названо имя претендента на пост главного тренера «Ростова»
Одним из претендентов на должность главного тренера «Ростова» считается 45‑летний Заур Тедеев, ранее входивший в структуру клуба. Об этом пишет Metaratings.ru.
Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, «Ростов» может расстаться с действующим главным тренером Джонатаном Альбой. Причиной называют непростое финансовое положение команды.
Тедеев сотрудничал с «Ростовом» в период с 2019 по 2022 год. Он возглавлял дубль, работал ассистентом в основной команде, а также исполнял обязанности главного тренера.
После 12 туров текущего сезона РПЛ «Ростов» располагается на 12‑й строчке турнирной таблицы, имея в активе восемь очков. Ближайший матч команда проведёт дома против «Акрона» 9 октября.
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