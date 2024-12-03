Защитнику «Спартака» Бабичу посоветовали заняться борьбой, а не футболом

Фото: iStock/Dziurek
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев осудил игру защитника «Спартака» Срджана Бабича, посоветовав ему заниматься борьбой, а не футболом. По его словам, в игре сербского спортсмена «нет ни капли элегантности».
«Я не понимаю, почему все молчат на эту тему. Бабич постоянно нарушает правила и провоцирует соперников. Недавно он грязно играл против Кордобы, например. Он постоянно хватал Джона сзади руками за туловище и пытался повалить на газон. Выходит, что Бабич — борец? Пусть занимается борьбой тогда, а не футболом. Нет элегантности в игре Бабича, нет ни капли», — возмутился он в беседе с «РБ Спорт».Пономарев предложил чаще давать Бабичу желтые карточки и выгонять с поля, чтобы бороться с его жесткой игрой. По мнению экс-игрока, серб постоянно нарушает правила даже там, где этого можно избежать.
Читайте также:
Сенников: матч «Краснодар» и «Локомотив» будет встречей двух кризисных команд
Подмосковные кикбоксеры завоевали 13 медалей чемпионата России
Дзюдоисты из Подмосковья завоевали три медали Кубка России
Данил Пономарев