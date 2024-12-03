Сенников: матч «Краснодар» и «Локомотив» будет встречей двух кризисных команд

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Бывший защитник ФК «Локомотив» Дмитрий Сенников заявил, что матч его бывшей команды с «Краснодаром» будет встречей двух кризисных команд. По его словам, оба клуба «потеряли игру».
«Встречаются две кризисные команды в плане того, что они потеряли игру. Понятно, что «Локомотиву» не хочется проигрывать. В этом случае дадут «Краснодару» фору в еще несколько очков. Я уверен, что «Зенит» выиграет. Тогда уже «Локомотиву» будет тяжело соревноваться. Будет непростая игра», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».По мнению Сенникова, исход игры непредсказуем, так как команда «Краснодара» будет злой, но и «Локомотив» может неожиданно одержать верх, как было в ничье с «Зенитом», когда никто не верил в «железнодорожников».
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