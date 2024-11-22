Названо возможное место для боя Емельяненко

Фото: iStock/maria zheleznova
Президент бойцовской лиги Ural FC Радмир Габдуллин заявил, что готов начать переговоры с Александром Емельяненко об участии в турнирах площадки. По его словам, недавно боец вышел с ним на связь.
«Как я недавно говорил, Александр Емельяненко вышел на связь. Не могу назвать наш диалог переговорами, но очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем конкретно говорить о перспективах его выступления», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».Габдуллин подчеркнул, что его площадка открыта к переговорам по участию Емельяненко в боях на турнирах Ural FC, а все остальное зависит от самого Александра.
Напомним, последний поединок Александр Емельяненко провел в 2023 году на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве против блогера Евгения Ершова, которого победил болевым приемом «кимура» во втором раунде. Весной 2024 года он должен был провести бой с Вячеславом Дациком на Ural FС, но встреча не состоялась.
Читайте также:
Сын Кости Цзю Тим нокаутом проиграл россиянину Муртазалиеву в бою за титул IBF
Бетербиев стал первым за 21 год абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе
Боец UFC нецензурно оскорбил Макрона после победы на турнире в Париже
Данил Пономарев