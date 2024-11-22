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Названо возможное место для боя Емельяненко

Габдуллин: будем готовиться к выступлению Александра Емельяненко на Ural FC
Фото: iStock/maria zheleznova

Фото: iStock/maria zheleznova

Президент бойцовской лиги Ural FC Радмир Габдуллин заявил, что готов начать переговоры с Александром Емельяненко об участии в турнирах площадки. По его словам, недавно боец вышел с ним на связь.
«Как я недавно говорил, Александр Емельяненко вышел на связь. Не могу назвать наш диалог переговорами, но очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем конкретно говорить о перспективах его выступления», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».
Габдуллин подчеркнул, что его площадка открыта к переговорам по участию Емельяненко в боях на турнирах Ural FC, а все остальное зависит от самого Александра.



Напомним, последний поединок Александр Емельяненко провел в 2023 году на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве против блогера Евгения Ершова, которого победил болевым приемом «кимура» во втором раунде. Весной 2024 года он должен был провести бой с Вячеславом Дациком на Ural FС, но встреча не состоялась.

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Ещенко раскрыл, что может помешать «Спартаку» в матче с «Локомотивом»
Ещенко: «Спартаку» может помешать плохая игра в обороне в матче с «Локомотивом»
22 ноября 2024, 13:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший защитник ФК «Спартак» Андрей Ещенко раскрыл, что может помешать «красно-белым» в матче с «Локомотивом». По его мнению, их может подвести плохая игра в обороне.
«Спартаку» может помешать победить плохая игра в обороне. Матчи красно-белых я не все смотрел, но из того, что видел — что-то нравится, а что-то вообще нет», — пояснил футболист в беседе с «РБ Спорт».
Ещенко добавил, что для него фаворитом в этой игре будет «Спартак». Он также отметил, что на матч может повлиять то, что главный тренер сборной России Валерий Карпин оставил футболистов «Локомотива» в команде на второй матч сборной.

Сейчас «Спартак» набрал 28 очков после 15 туров нынешнего сезона РПЛ, забравшись на пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» же опережает их на 6 очков, находясь на третьей позиции.

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#валерий карпин
#футболист
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Раменские спортсмены завоевали более 30 медалей Кубка боевых искусств ANTA
22 ноября 2024, 12:56

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Девять золотых, 13 серебряных и десять бронзовых медалей завоевали представители Раменского городского округа на IV Международном фестиваля боевых искусств «Кубок ANTA+2024», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участниками фестиваля от Раменского округа стали представители спортклуба «Чемпион» города Раменское и спортивной школы «Авангард» рабочего посёлка Ильинский. В общей сложности в команду округа вошли 52 спортсмена, из которых первое место заняли девять человек, второе — тринадцать человек, а третье — десять человек», — говорится в сообщении.
Всего в соревнования в рамках фестиваля боевых искусств «Кубок ANTA 2024» приняли участие более тысячи спортсменов из 20 российских регионов, а также из Южной Осетии, Абхазии и Беларуси.

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#медали
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ФК «Леон Сатурн» занял третье место второй лиги Б в первенстве 2024 года
22 ноября 2024, 12:42

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Футболисты раменского клуба «Леон Сатурн» третье место среди команд второй лиги Б в Первенстве текущего года, спортсменов поздравил с отличным результатом руководитель Департамента проведения соревнований футбольной Национальной лиги Василий Иванов, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«От футбольной Национальной лиги хочется от души поздравить вас всех. В первую очередь игроков, тренеров, работников клуба, конечно же, руководство клуба. И обязательно ваших болельщиков»», — сказал Василий Иванов.
Отмечается, что в 2024 году футболисты клуба «Леон Сатурн» сыграли 30 матчей, в которых забили 68 голов. Самым результативным этот сезон стал для Станислава Басырова: на его счету 11 голов. Второе место по этому показателю занял Денис Грибанов, забивший восемь голов. На третьем месте Денис Бескоровайный с семью забитыми голами.

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#спорт
#футбол
#раменский городской округ
#раменское
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Нападающий Никита Кучеров достиг отметки 900 набранных очков в НХЛ
22 ноября 2024, 12:36

Никита Кучеров (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче против «Коламбус Блю Джекетс» отметился голевой передачей. Теперь в активе россиянина 900 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
На счету 31-летнего форварда 331 гол и 659 передач в матчах регулярного чемпионата лиги, сообщает «Спорт-Экспресс». Кучеров стал седьмым россиянином, которому покорился рубеж в 900 очков в НХЛ. Ранее этого результата добились действующие хоккеисты Александр Овечкин (1575 очков) и Евгений Малкин (1315). А также Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032), Алексей Ковалев (1029) и Павел Дацюк (918), которые уже завершили выступления.

Отметки в 900 результативных баллов Кучеров достиг за 743 матча. Это третий результат среди действующих игроков. Быстрее этот рубеж покорялся канадскому форварду и капитану команды «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (602 матча), а также капитану клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (677 матчей).

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#спорт
#нхл
#александр овечкин
#экспресс
#хоккей
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Подмосковная биатлонистка Резцова завоевала серебро Кубка Содружества
22 ноября 2024, 11:31

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Кристина Резцова завоевала серебряную медаль в стартовый день второго этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Кристина Резцова пришла второй в спринте на 7,5 км. Золотую медаль в этой категории завоевала Тамара Дербушева из российской сборной. На третью ступень пьедестала почёта также поднялась российская спортсменка — Светлана Миронова», — говорится в сообщении.
Второй этап Кубка Содружества по биатлону проводится в Ханты-Мансийске. Соревнования стартовали 22 ноября и продлятся три дня.

В областном Минспорта напомнили, что в этом сезоне Кубок Содружества по биатлону проводится в шесть сезонов. Первый проводился в сентябре в Красноярске, где из-за отсутствия снежного покрова лыжники использовали лыжероллеры. А финальный этап назначен на начало апреля будущего года, он будет проходить в Мурманске.

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#медаль
#минспорта мо
#московская область
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Стали известны шансы «Спартака» против «Зенита»
Кирьяков: «Спартак» не дотягивает до борьбы с «Зенитом»
22 ноября 2024, 11:25

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков дал оценку игре «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и сравнил его с «Зенитом». По мнению экс-форварда, пока «красно-белые» не дотягивают до борьбы с петербургским клубом.
«Стал ли «Спартак» лучше с приходом Станковича? И да, и нет. Видно, что он принес что-то свое. Другое дело, что подбор исполнителей оставляет желать лучшего. Да, в какой-то момент команда показывала хороший футбол, а потом выдавала провальные игры. Эта игровая нестабильность вызывает сомнения и вопросы», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Кирьяков считает, что все ждут момента, когда «Спартак» начнет бороться за чемпионский титул, но клуб пока далек от борьбы с «Зенитом». По его словам, говорить об этом можно будет после того, как «красно-белые» обретут стабильность и достигнут постоянных успехов.

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#футбол
#матч
#клуб
#спартак
#игры
#спорт
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Спиряков оценил возможный матч сборной России против Медиалиги
Блогер Спиряков: матч сборной России и Медиалиги невыгоден национальной команде
22 ноября 2024, 11:06

Фото: iStock/Andreyuu

Футбольный блогер Спиряков назвал утопией возможный матч сборной России против Медиалиги, отметив, что выгоду из игры сможет получить только команда Медийной футбольной лиги. Национальная сборная, по его мнению, ни в случае поражения, ни в случае победы не получит никаких бенефитов от матча.
«Если сборная России проиграет Медиалиге, то это будет позор для всей страны. Зритель точно воспримет это именно так. В случае победы для сборной не будет никаких бенефитов. Не будет такого, что все скажут: «Красавчики, победили блогеров». Нет такой ситуации, при которой сборная будет в выигрыше от этого матча», — рассказал он в беседе с Metaratings.ru.
Спиряков подчеркнул, что матч российской сборной и Медиалиги — утопия. Такая игра интересна и найдет зрителей, считает он, но может состояться лишь в формате «продуманного шоу».
«Думаю, что игроки Медиалиги играли бы в матче против сборной России, как в последний раз. Поэтому многие опасаются травм», — заключил блогер.
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#сборная россии
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Чешский хоккеист Клок покинул «Нефтехимик»
22 ноября 2024, 10:53

Фото: iStock/vchal

Чешский защитник Лукаш Клок покинул хоккейный клуб «Нефтехимик». Как стало известно, игрок расторг контракт по собственной инициативе.
Клок покинул «Нефтехимик», указав в качестве причины семейные обстоятельства, сообщает Metaratings.ru. Однако при этом ему не придется выплачивать клубу денежную компенсацию, а «Нефтехимик» сохранит права на хоккеиста.

Ранее стало известно, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит до шести недель из-за травмы ноги. Капитан команды получил ее во время игры с «Ютой». Тот матч «Вашингтон» выиграл со счетом 6:2, а сам Овечкин забросил две шайбы. Однако в третьем периоде он неудачно столкнулся с нападающим команды соперника Джеком Макбейном, после чего долго не мог подняться со льда, а затем отправился в раздевалку с помощью партнеров и медицинского персонала. Больше российский форвард на льду не появился. Обследование показало, что у россиянина перелом левой малой берцовой кости.

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Алексей Миранчук раскрыл, где хочет завершить футбольную карьеру
Футболист Миранчук: хотелось бы завершить карьеру в российском клубе
22 ноября 2024, 10:31

Фото: iStock/FotografieLink

Футболист «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук заявил, что хочет завершить свою карьеру в российском клубе. По его словам, раньше идеальным вариантом был ФК «Локомотив», но сейчас он не готов назвать подходящий для этого клуб.
«Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в «Локомотиве». В команде вместе с Антоном [Миранчуком], Димой Бариновым, ребятами, с которыми давно играл, с кем могли бы побороться за чемпионство и кубки. Сейчас пока не думал об этом», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Миранчук добавил, что сейчас назвать клуб, в котором хотел бы завершить карьеру футболиста, он не готов. Однако спортсмен уверен, что это точно было бы в России.
«Называть клуб не буду, как сложится. Сейчас много молодых игроков [в «Локомотиве»], новый вектор развития. Самому даже интересно, где мог бы завершить. Но точно знаю, что где-то в России», — отметил футболист.
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