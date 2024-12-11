«Не обольщаемся»: в Госдуме оценили вероятность возвращения россиян на международную арену

Николай Валуев (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Запад равнодушен к вопросу отсутствия российских спортсменов на мировой арене, так что не стоит обольщаться возможным возвращением. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя допуск россиян на чемпионат мира по плаванию в нейтральном статусе.
«Говорит ли допуск российских спортсменов на чемпионат мира по плаванию о том, что Запад начал осознавать потерю? Западу по большому счету фиолетово. Так что не обольщаемся», — отметил Валуев в беседе с «РБ Спорт».Тем временем российские спортсмены начинают пробовать себя в других сферах деятельности. К примеру, олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова после съемок в сериале о летних ОИ-1980 захотела попробовать продвинуться в качестве актрисы. Об этом спортсменка рассказала в интервью «Газете.Ru».
«Планирую ли я развиваться в актерской деятельности? Если честно, мне бы хотелось попробовать. <…> Какой бы это был фильм? Я бы доверилась режиссеру — профессионалу, который смог бы подобрать роль именно под меня. Мне кажется, что это важнее, чем мое желание», — поделилась девушка.Читайте также:
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