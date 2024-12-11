В Кашире состоится турнир по настольному теннису «Двойной Тарасковский накат»

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Любительский парный турнир по настольному теннису «Двойной Тарасковский накат» состоится в субботу, 14 декабря, на базе спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева в деревне Тарасково городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Принять участие в турнире приглашаются все желающие. Система проведения будет определена перед началом турнира в зависимости от количества участников. Обязательное условие для участников и зрителей — наличие сменной обуви. Возрастное ограничение — 16+», — говорится в сообщении.Зарегистрироваться для участия на месте проведения турнира можно будет 14 декабря с 9:00 до 9:30. Соревнования начнутся в 10 утра.
Открыта также предварительная онлайн-регистрация на турнир по ссылке.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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