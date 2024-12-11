В Кашире состоится турнир по настольному теннису «Двойной Тарасковский накат»

Российский тяжеловес и бывший чемпион лиги «Наше Дело» Виктор Немков, оценивая перспективы своего брата Вадима Немкова в третьем по счету бою с Кори Андерсеном, заявил, что поединок пройдет по сценарию второй их встречи. По его словам, россиянин одержит победу, так как будет работать в стойке и не пускать американца в борьбу.