Футболисты «Реала» обыграли «Интер» в первом матче Лиги чемпионов
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде встретились «Реал» и «Интер» в матче 1‑го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона‑2026/2027. Прямую трансляцию вёл стриминговый сервис «Окко».
Испанский клуб одержал победу со счётом 2:1. На 14‑й минуте Килиан Мбаппе вывел «Реал» вперёд, а спустя девять минут Федерико Вальверде закрепил преимущество мадридцев, доведя счёт до 2:0. Итальянцы смогли отыграть один мяч лишь на 77‑й минуте — отличился Карлос Аугусто.
В следующем туре «Интер» 13 октября примет на своём поле «Брюгге». «Реал» днём позже сыграет на выезде против «Ромы».
Напомним, что действующим обладателем трофея является «Пари Сен‑Жермен». В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов команда Луиса Энрике одолела «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти).
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