Футболисты «Реала» обыграли «Интер» в первом матче Лиги чемпионов

09 сентября 2026, 00:04

Фото: iStock/Andreyuu

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде встретились «Реал» и «Интер» в матче 1‑го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона‑2026/2027. Прямую трансляцию вёл стриминговый сервис «Окко».