«Недосягаемая фигура для бойцов АСА»: Менеджер Гасанова охарактеризовал своего подопечного

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Хаджимурад Караев, менеджер чемпиона АСА Магомедрасула Гасанова, рассказал о дальнейших перспективах своего подопечного в промоушене АСА. Он считает, что тому сейчас нет равных в его дивизионе.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru Караев напомнил, что Гасанов — единственный боец лиги АСА, которому удалось защитить завоёванный пояс чемпиона четыре раза.
Он не исключил, что в поисках достойного соперника его подопечный перейдёт в полутяжёлый дивизион. Возможно, чемпион полусреднего веса Абубакар Вагаев поднимется в средний вес для супер-боя против Гасанова, предположил менеджер. Тогда, по мнению специалиста, это будет очень зрелищный поединок.
В активе Магомедрасула Гасанова 21 победа и два поражения. 8 февраля на турнире АСА 183 Гасанов одержал победу единогласным решением судей над Шамилем Абдулаевым и стал победителем Гран-при АСА в среднем весе.
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«Он за последние пару лет сильно вырос в медийном плане, благодаря своим противостояниям с Александром Шлеменко и другими бойцами. Магомедрасул — недосягаемая фигура для бойцов его дивизиона. Лига ищет разные варианты, чтобы проверить его силу», — сказал представитель чемпиона.
Он не исключил, что в поисках достойного соперника его подопечный перейдёт в полутяжёлый дивизион. Возможно, чемпион полусреднего веса Абубакар Вагаев поднимется в средний вес для супер-боя против Гасанова, предположил менеджер. Тогда, по мнению специалиста, это будет очень зрелищный поединок.
«Именно сейчас Магомедрасул загорелся как звезда единоборств в СНГ», – сказал Хаджимурад Караев.
В активе Магомедрасула Гасанова 21 победа и два поражения. 8 февраля на турнире АСА 183 Гасанов одержал победу единогласным решением судей над Шамилем Абдулаевым и стал победителем Гран-при АСА в среднем весе.
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Александр Бойцов