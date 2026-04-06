«Нефтехимик» скорректирует название и сменит тренеров после слияния с «Рубином»

Объединение казанского «Рубина» и нижнекамского «Нефтехимика» практически согласовано. Процесс завершен примерно на 90% — осталось оформить бумаги и пройти юридические процедуры, сообщает Metaratings.ru.



После слияния у «Нефтехимика» полностью обновят тренерский штаб и основную часть состава. Возглавит команду Гекдениз Карадениз, а в спортивный блок «казанцы» также назначат своих людей.

Нетронутыми останутся только активы клуба. Почти всех игроков, за исключением арендованных и переходящего в «Балтику» Константина Шильцова, отправят на трансферный рынок. «Рубин» планирует использовать нижнекамцев как площадку для подготовки молодых футболистов в условиях ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Название «Нефтехимика» с учетом географической принадлежности хотят сохранить, но с небольшой корректировкой, поскольку клуб официально станет фарм-командой «Рубина».

Лидия Пономарева

