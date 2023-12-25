Немецкая футболистка Гвинн при выходе на замену забыла надеть шорты

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Футболистка мюнхенской «Баварии» Джулия Гвинн угодила в курьёзную ситуацию во время матча женской бундеслиги с «Нюрнбергом». Выходя на замену она вдруг обнаружила отсутствие под спортивным костюмом...спортивных трусов.
Таким образом, то, что некомплект спортивной формы был замечен буквально в последний момент, позволил Джулии Гвинн избежать попадания в смешную и скандальную ситуацию.
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