Ненахов: Комличенко, Бакаев и Руденко добавили «Локомотиву» стабильности

30 сентября 2025, 14:28

Фото: iStock/gorodenkoff

Пришедшие в московский «Локомотив» вингеры Зелимхан Бакаев и Александр Руденко, а также нападающий Николай Комличенко добавят стабильности команде. Об этом заявил защитник «железнодорожников» Максим Ненахов.





В своем интервью для Metaratings.ru игрок отметил, что сейчас в «Локомотиве» стало больше сыгранности и взаимопонимания. Ненахов рассчитывает, что все обновления команды дадут плоды в течение сезона.





«Есть два равноценных нападающих, которые могут заменить друг друга без спада в уровне. Добавилась конкуренция на флангах атаки, пришли два хороших крайних полузащитника. Сезон покажет», — сказал Ненахов.