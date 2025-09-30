Московское «Динамо» продало 20 тысяч билетов на матч с «Локомотивом»
Московское «Динамо» продало около 20 тысяч билетов на предстоящий матч 11-го тура РПЛ против «Локомотива». Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на пресс-службу команды.
Отмечается, что встреча двух столичных клубов состоится 4 октября на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по местному времени.
«На матч реализовано около 20 000 билетов», — сказал собеседник издания.После семи туров «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице с 15 очками. В то же время «красно-зеленые», набравшие 20 баллов, находятся на второй позиции.
