Московское «Динамо» продало 20 тысяч билетов на матч с «Локомотивом»

30 сентября 2025, 14:00

Фото: iStock/Rafa Jodar

Московское «Динамо» продало около 20 тысяч билетов на предстоящий матч 11-го тура РПЛ против «Локомотива». Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на пресс-службу команды.





Отмечается, что встреча двух столичных клубов состоится 4 октября на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по местному времени.

«На матч реализовано около 20 000 билетов», — сказал собеседник издания.