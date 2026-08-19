Непомнящий назвал матч с Ираном серьезной проверкой для сборной России
Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных России и Ирана. Его слова приводит Metaratings.ru.
Специалист отметил, что национальная команда Ирана всегда отличалась высоким уровнем игры, поэтому противостояние с ней станет серьезным испытанием для россиян. По его мнению, нет никакой проблемы в том, что это уже третья встреча за время отстранения.
«Если это серьезная команда, то почему нет? Это хороший соперник для России», — сказал собеседник издания.Игра состоится 29 сентября на стадионе «Казань Арена» в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. История личных встреч насчитывает четыре матча: последний состоялся 10 октября 2025 года в Волгограде и завершился победой россиян со счетом 2:1. В 2023 и 2017 годах команды дважды сыграли вничью — 1:1, а в 2011 году сильнее оказался Иран (1:0).