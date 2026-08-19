Непомнящий назвал матч с Ираном серьезной проверкой для сборной России

19 августа 2026, 16:59

Фото: iStock/Rafa Jodar

Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных России и Ирана. Его слова приводит Metaratings.ru.





Специалист отметил, что национальная команда Ирана всегда отличалась высоким уровнем игры, поэтому противостояние с ней станет серьезным испытанием для россиян. По его мнению, нет никакой проблемы в том, что это уже третья встреча за время отстранения.

«Если это серьезная команда, то почему нет? Это хороший соперник для России», — сказал собеседник издания.