Российский шахматист Дубов проспал партию и не вышел в плей-офф ЧМ по блицу

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Российский гроссмейстер Даниил Дубов не вышел в плей-офф чемпионата мира по блицу, проходящего в Нью-Йорке. Решающую партию против американца Ханса Ниманна шахматист просто... проспал.
Об этом сообщает портал NRK. По информации источника, гроссмейстер з России уснул в гостиничном номере не успел проснуться ко времени начала партии, обозначенному в регламенте. Организаторы турнира присудили Дубову техническое поражение за неявку. Не досчитавшись этого очка, россиянин не смог выйти в 1/4 финала турнира. Сам Даниил объяснил случившееся тем, что не смог приспособиться к разнице во времени.
Весь пьедестал почёта на чемпионате мира по быстрым шахматам заняли россияне. Победителем стал 18-летний Володар Мурзин. В финале он обыграл соотечественника Александра Грищука. Замкнул тройку призёров Ян Непомнящий. Отличился на турнире и чемпион 2023 года датчанин Магнус Карлсен, которого организаторы дисквалифицировали за отказ переодеть джинсы.
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