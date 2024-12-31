Российский футболист Логашов не стал покупать икру из-за её дороговизны

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Экс-защитник московского «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов не стал покупать икру из-за её дороговизны. Этим он поделился в беседе с «РБ Спорт».
«Раньше покупали два килограмма икры, а в этот Новый год пока еще не купили ни одного», — обратил внимание футболист.
Арсений Логашов отметил, что в прошлом году икра выросла в цене минимум в два раза.
Футболист два раза был обладателем Кубка России: в составе «Локомотива» и в составе «Ростова».
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что цены на икру выросли из-за низких объёмов выловленной рыбы. Владимир Солодов обратил внимание, что всё подорожание связано с низким уловом и с тем, что граждане Российской Федерации стали попросту есть больше икры. Практически весь объём продукции идёт на внутренний рынок, но цены всё равно остаются высокими.
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