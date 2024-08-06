Неприличный скандал: судьи из Польши напились и украли дорожный знак





«Все мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. В их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Они были доставлены в вытрезвитель», — заявили в полиции.

Польские судьи Бартош Франковски и Томаш Мусял были отстранены от работы на матче Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс» после инцидента с кражей дорожного знака. По информации Weszlo, инцидент произошел в Люблине, где судьи находились в состоянии алкогольного опьянения.Как сообщили в полиции, Франковски и Мусял были задержаны после того, как в их крови было обнаружено более допустимой нормы алкоголя. Судьи были доставлены в вытрезвитель.Матч между «Динамо» и «Рейнджерс» состоится 6 августа в 21:00 по московскому времени на стадионе «Арена Люблин».