Региональный этап марафона «Земля спорта» соберёт в Балашихе более 150 человек

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
На стадионе «Метеор» в Балашихе 10 августа состоится региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Планируется участие команд из 15 городских округов – всего более 150 человек. Этап организует Министерство сельского хозяйства России, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Марафон объединяет тысячи людей по всей стране, помогая им приобщиться к физкультуре и спорту, предоставляя для этого развитую инфраструктуру. В рамках марафона проводятся семейные эстафеты, командные соревнования и сдача нормативов ГТО», – отметили в пресс-службе.Участие в марафоне могут принять желающие всех возрастов с любой степенью подготовки – как спортсмены-любители, так и профессионалы.
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