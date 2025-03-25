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Главная / Новости / Спорт/ Зимой игроком «Спартака» мог стать хавбек сборной Аргентины U23 Кристиан Медина

Зимой игроком «Спартака» мог стать хавбек сборной Аргентины U23 Кристиан Медина

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В нынешнюю зимнюю паузу в качестве одного из вариантов усиления состава руководство московского «Спартака» рассматривало приобретение 22-летнего полузащитника «Эстудиантеса» и сборной Аргентины U23 Кристиана Медины.
По информации спортивного сетевого издания Metaratings.ru, этот игрок первоначально входил в расширенный список трансферных интересов клуба. Однако затем «красно-белые» решили прорабатывать другие варианты.

Медина является воспитанником знаменитой футбольной академии «Бока Хуниорс». За «Эстудиантес» Футболист выступает с января нынешнего года. Он также провёл десять матчей за сборную Аргентины возраста до 23 лет, в которых отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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Ромащенко: В матче с белорусами сборной России будет сложнее, чем с Гренадой и Замбией
Ромащенко: Сборная Белоруссии заметно сильнее команд Гренады и Замбии
25 марта 2025, 14:13

Фото: istockphoto/FotografieLink

В матче против сборной Белоруссии, который пройдёт в начале июня, россиянам придётся сложнее, чем в играх с соперниками из Гренады и Замбии. Такое мнение высказал бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной Белоруссии Максим Ромащенко.
В разговоре с порталом Metaratings.ru он отметил, что белорусская команда, которую с 2023 года тренирует испанский специалист Карлос Алос, конечно, является более сильным и конкурентоспособным соперником для россиян, чем сборные из Африки и Карибского бассейна.

«В предыдущем матче между сборными России и Беларуси сильнее выглядели россияне, так что в этот раз белорусы попытаются взять реванш за поражение летом прошлого года. Но я не уверен, что это у них получится», — сказал Ромащенко.

Сборная России проведёт товарищеский матч с соперниками из Белоруссии 10 июня на поле соперника. В июне 2024 года игра между этими командами в Минске закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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«Легенда»: Экс-боксёр Сироткин оценил значение Джорджа Формана для мирового спорта
Экс-боксёр Сироткин: Форман безусловно входит в топ-5 в истории мирового бокса
24 марта 2025, 20:35

Фото: istockphoto/FOTOKITA

21 марта в возрасте 76 лет скончался знаменитый американский тяжеловес, бывший олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов. Его уход и место в мировом спорте прокомментировал известный российский боксёр, бывший Интерконтинентальный чемпион и чемпион Евразии Андрей Сироткин.
В разговоре с порталом MMA.Metaratings.ru он напомнил об уникальности спортивного пути Формана. Во-первых, в 1968 году он стал чемпионом Олимпиады в Мехико. Затем, перейдя в профессионалы, он довольно быстро завоевал титул чемпиона мира, победив в бою за пояс Джо Фрейзера. А ведь тот незадолго до этого отобрал титул не у кого-нибудь, а у самого Мохаммеда Али.

«Легенда. Точно входит в топ-5 лучших боксеров в истории. Его путь уникален», — сказал Сироткин.

Собеседник издания напомнил, что в 1977 году Форман ушёл из бокса, стал проповедником, возвёл на свои деньги церковь в Хьюстоне, основал молодёжный центр, много ездил по стране, собирая пожертвования. Именно желанием собрать денег для общины Форман снова сменил сутану на боксёрские трусы и спустя 10 лет, в 1987 году, вернулся на ринг.

На тот момент экс-чемпиону мира было уже 38 лет. Многие думали, что он проведёт лишь несколько боёв, заработает денег для своего прихода, порадует ностальгирующих поклонников, а затем окончательно уйдёт на покой. Но Форман выигрывал один бой за другим, а в 1994 году в бою за титул по версиям WBA и IBF он нокаутом победил Майкла Мурера и в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в истории бокса.

После того, как он окончательно повесил перчатки на гвоздь, Форман снова стал пастором небольшой афроамериканской пятидесятнической Церкви Господа Иисуса Христа, проповедовал и помогал обездоленным. На профессиональном ринге он выиграл 76 боёв, из которых 68 — нокаутом, и потерпел пять поражений. В 2023 году о нём вышел фильм «Джордж Форман: Несокрушимый».

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«Овечкин круче Дзюбы»: Экс-футболист Погребняк оценил рекорды российских спортсменов
Экс-футболист Погребняк оценил предстоящий рекорд Александра Овечкина
24 марта 2025, 19:56

Фото: istockphoto/FotografieLink

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вот-вот побьёт достижение знаменитого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Своё мнение об этом достижении высказал бывший футболист «Зенита» из Санкт-Петербурга, немецкого «Штутгарта» и сборной России Павел Погребняк.
В разговоре с порталом Metaratings.ru он отметил, что российский форвард, безусловно, стремясь превзойти результат Гретцки, прежде всего думает об успехах команды. Например, в недавнем матче с клубом «Флорида Пантерз», которую «Вашингтон» обыграл со счётом 6:3, Овечкин сделал две голевые передачи, помогая отличиться партнёрам.

«Рекорд Овечкина будет масштабным событием. Недавно Артём Дзюба тоже установил сразу два рекорда. Это два мастера, которые в непростое время для Российской Федерации радуют нам своими бомбардирскими способностями. Это круто, что мы о них говорим. Но достижение Овечкина для всего мира будет более значимым событием, чем рекорды Дзюбы», – сказал Погребняк.

Напомним, 21 марта российский хоккеист забил свой 888-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Для того, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, долгое время считавшийся считался «вечным», Овечкину осталось забросить в ворота соперников семь шайб.

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Федерация футбола Пакистана не проявила заинтересованности в товарищеском матче с Россией
Пакистан не захотел проводить с Россией товарищеский матч футбольных сборных
24 марта 2025, 17:15

Фото: istockphoto/FotografieLink

Пакистан не заинтересован в проведении товарищеского матча футбольной сборной своей страны с российской национальной командой. Об этом сообщил менеджер по общественным связям Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал Мажар.
В разговоре с корреспондентом портала Metaratings.ru он напомнил, что в прошлом году были контакты с Российским футбольным союзом (РФС) на тему проведения такой игры. Назывались даже конкретные сроки. Однако тогда всё закончилось отменой матча.

«Сейчас никаких разговоров по матчу со сборной России нет. Пакистан в настоящее время не желает проводить матч с Россией», — сказал Мажар.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказывал, что 11 июня 2024 года было отправлено письмо в Федерацию футбола Пакистана (ФФП) с предложением провести товарищеский матч между сборными двух стран в окно, предусмотренное в международном календаре в октябре. Ответ об отказе от проведения этой игры пришёл в РФС 17 сентября. В качестве причины было указано отсутствие согласования с правительством Пакистана проведении матча за четыре недели до назначенной даты, как это положено по законам страны.

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В КХЛ в этом сезоне установлен рекорд по посещаемости хоккейных матчей
КХЛ стала третьей по посещаемости лигой Европы, несмотря на установленный рекорд
24 марта 2025, 15:01

Фото: istockphoto/Timacoch

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне 2024/2025 годов установлен рекорд посещаемости за всю историю турниров. В среднем каждый матч регулярного чемпионата вживую посмотрели 7 308 зрителей.
Тем не менее, согласно анализу экспертов портала Metaratings.ru, в Европе КХЛ стала только третьей лигой по посещаемости. Самым посещаемым турниром в нынешнем сезоне стал чемпионат Немецкой хоккейной лиги (нем. Deutsche Eishockey Liga, DEL). Там среднее количество зрителей на одной игре составило 7 781 человек. Интересно, что этот показатель тоже является рекордным. Ранее ни одно хоккейное соревнование в Старом Свете не могло преодолеть отметку в 7,5 тысячи зрителей.

Второй по посещаемости стала швейцарская Национальная лига А (ранее — фр. Ligue Nationale A, теперь — англ. National League). Здесь на матчи команд собирались в среднем по 7 365 болельщиков. Что любопытно, в Швейцарии, как и в DEL и КХЛ, эта цифра также стала рекордной за историю национальных чемпионатов.

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