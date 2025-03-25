Зимой игроком «Спартака» мог стать хавбек сборной Аргентины U23 Кристиан Медина

В матче против сборной Белоруссии, который пройдёт в начале июня, россиянам придётся сложнее, чем в играх с соперниками из Гренады и Замбии. Такое мнение высказал бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной Белоруссии Максим Ромащенко.