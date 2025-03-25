Зимой игроком «Спартака» мог стать хавбек сборной Аргентины U23 Кристиан Медина

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В нынешнюю зимнюю паузу в качестве одного из вариантов усиления состава руководство московского «Спартака» рассматривало приобретение 22-летнего полузащитника «Эстудиантеса» и сборной Аргентины U23 Кристиана Медины.
По информации спортивного сетевого издания Metaratings.ru, этот игрок первоначально входил в расширенный список трансферных интересов клуба. Однако затем «красно-белые» решили прорабатывать другие варианты.
Медина является воспитанником знаменитой футбольной академии «Бока Хуниорс». За «Эстудиантес» Футболист выступает с января нынешнего года. Он также провёл десять матчей за сборную Аргентины возраста до 23 лет, в которых отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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Медина является воспитанником знаменитой футбольной академии «Бока Хуниорс». За «Эстудиантес» Футболист выступает с января нынешнего года. Он также провёл десять матчей за сборную Аргентины возраста до 23 лет, в которых отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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Александр Бойцов