Нигматуллин объяснил разочарование «Краснодаром»

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Бывший вратарь ЦСКА, «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился, что разочаровался в «Краснодаре», поскольку тот потерял первенство на роль чемпиона в РПЛ.
При этом он отметил важным и приятным тот факт, что в РПЛ появилась и сохраняется настоящая интрига.
Также он охарактеризовал двух других лидеров в РПЛ: «Динамо», по его мнение, показывает характер, «Зенит» после череды неудач наконец набирает очки.
Сейчас у «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» по 50 очков в турнирной таблице РПЛ.
Ранее бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло высказал мнение о том, что для команды на данный момент самым важным является Кубок России.
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«Прекрасная интрига в РПЛ. Недавно казалось, что чемпионская гонка закончилась. С одной стороны, хорошо, что она существует. С другой, это всё произошло из-за ошибок команд. Лидера в чемпионате нет. Разочаровывает «Краснодар», дома нельзя проигрывать, если команда хочет стать чемпионом. Считаю, «Краснодар» уже не участвует в борьбе за титул», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Нигматуллин.
Также он охарактеризовал двух других лидеров в РПЛ: «Динамо», по его мнение, показывает характер, «Зенит» после череды неудач наконец набирает очки.
Сейчас у «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» по 50 очков в турнирной таблице РПЛ.
Ранее бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло высказал мнение о том, что для команды на данный момент самым важным является Кубок России.
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Мелисса Тимофеева