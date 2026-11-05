«Никаких препятствий»: Агент Батракова раскрыл детали возможного перехода в АПЛ
Агент Кузьмичёв: «Галатасарай» упростил возможный переход Батракова в АПЛ
Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, сообщил, что после перехода футболиста в турецкий клуб осуществить его трансфер в АПЛ стало намного проще.
В беседе с «РБ Спорт» Кузьмичёв отметил, что предложений из АПЛ по Батракову пока нет, но сам трансфер в техническом плане стал совершенно простым.
«Никаких препятствий для перехода в АПЛ теперь нет. Да, понятно, что это дороже, но большие клубы, которые располагают необходимыми финансами, понимают, что всё стало проще, потому что Алексей играет в Турции. Они приходят, платят деньги, и всё — не надо искать никаких вариантов для того, чтобы этот трансфер осуществить. Переход Алексея в «Галатасарай» упростил все эти процессы», — подчеркнул агент.Отметим, что Батраков забил пять голов и сделал три результативные передачи за «Галатасарай» в 12 матчах во всех турнирах.