«Никакой катастрофы в его уходе нет»: Колосков об уходе Николича из ЦСКА

10 июня 2025, 17:57

Вячеслав Колосков не переживает из-за ухода Марко Николича из ЦСКА

Фото: iStock/ matimix

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, заявил, что уход Марко Николича из ЦСКА не станет катастрофой для клуба.





В интервью «РБ Спорт» он подчеркнул, что «ЦСКА больше, чем Николич» и опытные специалисты клуба найдут достойную замену сербскому тренеру.





«Думаю, в следующем сезоне армейцы не будут выглядеть хуже. Никакой катастрофы в его уходе нет», — добавил он.