«Никакой катастрофы в его уходе нет»: Колосков об уходе Николича из ЦСКА
Вячеслав Колосков не переживает из-за ухода Марко Николича из ЦСКА
Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, заявил, что уход Марко Николича из ЦСКА не станет катастрофой для клуба.
В интервью «РБ Спорт» он подчеркнул, что «ЦСКА больше, чем Николич» и опытные специалисты клуба найдут достойную замену сербскому тренеру.
«Думаю, в следующем сезоне армейцы не будут выглядеть хуже. Никакой катастрофы в его уходе нет», — добавил он.Напомним, Николич покинул ЦСКА, выиграв Кубок России и завоевав бронзу РПЛ. Новым местом работы сербского специалиста станет греческий АЕК.