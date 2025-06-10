Защитник «Спартака» Никита Чернов может начать играть за «Ростов»
Выяснилось, что футбольный клуб «Ростов» интересуется защитником «Спартака» Никитой Черновым.
По информации Metaratings.ru, официальных контактов между сторонами еще не было, но проводилось неформальное общение. Чернов играет за «Спартак» с февраля 2022 года.
Контракт россиянина с клубом действует до 31 декабря 2026 года. В прошлом сезоне 29-летний спортсмен провел 11 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чернова в 1,5 млн евро.
«Красно-белые» в сезоне-2024/25 расположились в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на четвертой строчке — «Спартак» набрал 57 очков. «Ростов» стал восьмым с 39 баллами.
Ранее полузащитник ФК «Ростов» и сборной России Кирилл Щетинин оценил важность победы голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.
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