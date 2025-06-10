Защитник «Спартака» Никита Чернов может начать играть за «Ростов»

Metaratings.ru: ФК «Ростов» интересуется защитником «Спартака» Черновым
Фото: iStock/ matimix

Выяснилось, что футбольный клуб «Ростов» интересуется защитником «Спартака» Никитой Черновым.



По информации Metaratings.ru, официальных контактов между сторонами еще не было, но проводилось неформальное общение. Чернов играет за «Спартак» с февраля 2022 года.

Контракт россиянина с клубом действует до 31 декабря 2026 года. В прошлом сезоне 29-летний спортсмен провел 11 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чернова в 1,5 млн евро.

«Красно-белые» в сезоне-2024/25 расположились в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на четвертой строчке — «Спартак» набрал 57 очков. «Ростов» стал восьмым с 39 баллами.

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Ольга Енгалычева

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