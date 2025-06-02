Никита Сошников заработает 80 млн рублей по двухлетнему контракту с «Сибирью»
Оклад нападающего Никиты Сошникова по двухлетнему контракту с хоккейным клубом «Сибирь» суммарно составит 80 миллионов рублей – по 40 миллионов за каждый сезон. 2 июня сторонами был подписан контракт до 2027 года.
Напомним, что прошлый сезон Сошников провёл в «Адмирале». До этого он выступал в КХЛ за ЦСКА, «Авангард», «Салават Юлаев» и «Трактор». Также форвард играл в НХЛ за клубы «Торонто», «Сент-Луис» и «Айлендерс».
По данным Metaratings, в сезоне-24/25 Сошников провёл 57 матчей в рамках регулярного чемпионата FONBET КХЛ и получил 41 очко. В плей-офф на счету 31-летнего хоккеиста пять мачтей и пять очков.
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