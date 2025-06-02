Никита Сошников заработает 80 млн рублей по двухлетнему контракту с «Сибирью»

02 июня 2025, 12:02

Фото: iStock/JohnAlexandr

Оклад нападающего Никиты Сошникова по двухлетнему контракту с хоккейным клубом «Сибирь» суммарно составит 80 миллионов рублей – по 40 миллионов за каждый сезон. 2 июня сторонами был подписан контракт до 2027 года.