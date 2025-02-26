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«Только борьба за "золото"»: Экс-защитник сборной России Сенников рассказал о максимализме Черчесова

Экс-защитник сборной России Сенников: Черчесов не пойдёт в команду-середняк
Станислав Черчесов (Фото: kremlin.ru)

Станислав Черчесов (Фото: kremlin.ru)

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников порассуждал на тему дальнейших тренерских перспектив Станислава Черчесова, уволенного с поста наставника национальной команды Казахстана. Он считает, что в России специалиста устроит только предложение от клуба, борющегося за первое место.
В разговоре с порталом Metaratings.ru бывший футболист отметил, что Черчесов с его опытом, знаниями и харизмой по-прежнему востребован и привлекателен в качестве главного тренера для российских клубов, несмотря на фактический провал в Казахстане.

«Нужно понимать, что Станислав Саламович, зная его максимализм, просто не пойдет в команду, которая не будет бороться за «золото» в РПЛ. Он не тот, кто примет любое предложение. Пока в наших топ-клубах нет вакантных мест, поэтому он остается без работы», — сказал Сенников.

По мнению бывшего «железнодорожника», такие места могут появиться в командах, борющихся за выживание в премьер-лиге, но Черчесов в такие клубы просто не пойдёт, даже в качестве «спасителя». Места в ведущих клубах страны могут появиться только по окончании чемпионата, ведь межсезонье — это пора не только массовых переходов игроков, но и кадровых перестановок. Остаётся просто немного подождать, заключил Дмитрий Сенников.

В январе 2025 года известный российский тренер был отправлен в отставку новым руководством федерации футбола Казахстана. При Черчесове сборная этой страны проиграла пять из шести проведённых матчей с общей разницей забитых и пропущенных мячей 0:15.

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#золото
#страны
#рпл
#футболист
#тренер
Философ Дугин связал начало СВО с пророчествами строителей первых империй
26 февраля 2025, 13:14

Александр Дугин (Фото: Радио 1)

Россия вынуждена была начать спецоперацию, так как на Западе сложилась антицивилизация, угрожающая всему миру.
Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал российский философ и политолог Александр Дугин, выступая на молодёжном форуме «На государственной службе».
«Почему СВО? Потому что на Западе постепенно сложилась цивилизация, которую кроме как цивилизацией дьявола назвать невозможно. Там разрушились семьи, разрушилась религия, разрушился пол. Там признали 74 гендера. Возникла антицивилизация. Всё, что составляет нормальную семью, нормальное отношение к государству, чести, служению, человеческому достоинству, – всё было попрано и уничтожено. А ведь об этом предупреждали строители первых древних империй: когда-то в мир придёт такое зло, которое будет представлять угрозу для всего человечества. И против этого зла должен восстать удерживающий. Конечно, нас спровоцировали, конечно, нас хотели уничтожить», – отметил Дугин.
Форум проходит в Красногорске. В нём участвуют более 1 тыс. молодых госслужащих – сотрудников прокуратуры, региональных главков МВД и МЧС, Госавтоинспекции, УФНС России по Московской области, администраций муниципалитетов региона.

Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодёжного форума Подмосковья «Мы – Россия», нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране, саморазвитие на благо общества.

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В России проведут очередной сезон марафона «Земля спорта»
26 февраля 2025, 10:42

Всероссийский марафон «Земля спорта», направленный на популяризацию здорового образа жизни, проведут во всех регионах страны, сезон 2025 года станет третьим в истории марафона, пресс-служба организатора — министерства сельского хозяйства России.
На региональном этапе марафона «Земля спорта» будут проводиться различные состязания для людей разных возрастных категорий и состояния здоровья, включая семейные эстафеты, сдачу норм ГТО, силовой экстрим и пр.

Затем победители региональных этапов соберутся на всероссийском финале марафона. Участники, занявшие призовые места, получат ценные подарки. А регион, отличившийся в проведении соревнований, получит право на организацию финальных состязаний в будущем году.

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Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в НХЛ до 11 шайб
26 февраля 2025, 06:01

Фото: iStock/vchal

Хоккеист Александр Овечкин забросил шайбу в последнем игре с «Калгари» и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает ТАСС.
«Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги», — пишут в агентстве.

Хоккеист имеет на своем счету 883 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы побить рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки в 894 заброшенные шайбы, Овечкину осталось отличиться 11 раз. На сегодняшний день россиянин располагается на второй строчке по данному показателю.

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#александр овечкин
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Губерниев связал уход Карпина из «Ростова» с возвращением сборной на международную арену
Губерниев: Уход Карпина из «Ростова» говорит о скором возвращении сборной России
25 февраля 2025, 20:04

Дмитрий Губерниев (Фото: Телеграм @RealGuberniev)

Валерий Карпин, возглавлявший «Ростов» и сборную России, оставил пост главного тренера в клубе. По мнению известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, это может означать скорое возвращение национальной команды на международную арену.
Арташес Арутюнянц объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды во вторник, 25 февраля, напоминает «Матч ТВ». Сборная России, работу в которой специалист совмещал с должностью клубного тренера, была отстранена от любых соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА, с февраля 2022 года.

«Если Карпин действительно намерен сосредоточиться на работе в сборной, значит, ему и Российскому футбольному союзу известно нечто большее, чем нам. Значит, это косвенный признак того, что мы вернемся в ближайшее время», — предположил комментатор.

Он считает, что сейчас необходимо внимательно наблюдать за ходом событий, но признаки скорого возвращения российской сборной в международные турниры проявляются всё более отчётливо.

«А если большие стороны на высоких полях сейчас договорятся по поводу мирных соглашений, то мы вернемся в течение недели. И футбол будет первым или вторым. А биатлон все равно последним», — с улыбкой заключил знаменитый «голос биатлона» Дмитрий Губерниев.

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#футбол
#матч
#биатлон
#уефа
#сборная россии
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«Жёстким русским языком...»: Тренер Ротенберг вспомнил телефонный звонок из Москвы во время финала ОИ-2018
Тренер Ротенберг вспомнил жёсткий звонок из Москвы во время финала ОИ-2018
25 февраля 2025, 19:18

Роман Ротенберг (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Тренер хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга рассказал о самом жёстком телефонном разговоре, который он имел в своей жизни. По его словам, это произошло во время финального матча олимпийского турнира в Пхёнчхане в 2018 году.
В том драматичном финале российская сборная до последней минуты основного времени уступала команде Германии со счётом 2:3, напоминает «Матч ТВ». В самой концовке игры счёт сравнял Никита Гусев, причём сделал это, когда сборная России была в меньшинстве. А в овертайме Кирилл Капризов с передачи Павла Дацюка забросил победную шайбу.

Ротенберг рассказал, что он тогда занимал пост главы штаба сборной и вместе с тренерами, которые не руководили игрой непосредственно со скамейки, с удивлением и ужасом наблюдал за надвигающимся позором. Дело в том, что сборная ФРГ считалась крепкой командой, но никогда не относилась к фаворитам, так что уже одно её появление в финале Олимпиады стало сенсацией, а уж в случае победы над знаменитой Красной машиной...

«В этот момент мне поступил звонок из Москвы. И жестким русским языком было сказано: мол, как так можно проигрывать немцам?», — вспоминал Ротенберг.

Тренер отказался говорить, кто именно звонил, но подчеркнул, что это был очень важный звонок. Ротенберг даже считает, что он каким-то неведомым образом повлиял на ситуацию на льду, потому что Гусев тут же забил. А далее был овертайм и победа.

«Вот такой был энергетический порыв по телефону! Наверное, это был самый жесткий разговор в моей жизни», — заключил Ротенберг.

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