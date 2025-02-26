Станислав Черчесов (Фото: kremlin.ru)
Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников порассуждал на тему дальнейших тренерских перспектив Станислава Черчесова, уволенного с поста наставника национальной команды Казахстана. Он считает, что в России специалиста устроит только предложение от клуба, борющегося за первое место.
В разговоре с порталом Metaratings.ru бывший футболист отметил, что Черчесов с его опытом, знаниями и харизмой по-прежнему востребован и привлекателен в качестве главного тренера для российских клубов, несмотря на фактический провал в Казахстане.
По мнению бывшего «железнодорожника», такие места могут появиться в командах, борющихся за выживание в премьер-лиге, но Черчесов в такие клубы просто не пойдёт, даже в качестве «спасителя». Места в ведущих клубах страны могут появиться только по окончании чемпионата, ведь межсезонье — это пора не только массовых переходов игроков, но и кадровых перестановок. Остаётся просто немного подождать, заключил Дмитрий Сенников.
В январе 2025 года известный российский тренер был отправлен в отставку новым руководством федерации футбола Казахстана. При Черчесове сборная этой страны проиграла пять из шести проведённых матчей с общей разницей забитых и пропущенных мячей 0:15.
Читайте также:
Петрович призвал не винить Черчесова в неудачах сборной Казахстана
Кавазашвили дал разъяснение неудачам Черчесова в Казахстане
Тренера футбольной сборной Казахстана Черчесова оштрафовали за шутку о языке
«Нужно понимать, что Станислав Саламович, зная его максимализм, просто не пойдет в команду, которая не будет бороться за «золото» в РПЛ. Он не тот, кто примет любое предложение. Пока в наших топ-клубах нет вакантных мест, поэтому он остается без работы», — сказал Сенников.
По мнению бывшего «железнодорожника», такие места могут появиться в командах, борющихся за выживание в премьер-лиге, но Черчесов в такие клубы просто не пойдёт, даже в качестве «спасителя». Места в ведущих клубах страны могут появиться только по окончании чемпионата, ведь межсезонье — это пора не только массовых переходов игроков, но и кадровых перестановок. Остаётся просто немного подождать, заключил Дмитрий Сенников.
В январе 2025 года известный российский тренер был отправлен в отставку новым руководством федерации футбола Казахстана. При Черчесове сборная этой страны проиграла пять из шести проведённых матчей с общей разницей забитых и пропущенных мячей 0:15.
Читайте также:
Петрович призвал не винить Черчесова в неудачах сборной Казахстана
Кавазашвили дал разъяснение неудачам Черчесова в Казахстане
Тренера футбольной сборной Казахстана Черчесова оштрафовали за шутку о языке
Александр Бойцов