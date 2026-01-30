«Никуда не уходит»: агент Мартинса закрыл тему трансфера из «Спартака»

30 января 2026, 20:17

Агент заявил, что Кристофер Мартинс остаётся в «Спартаке»

Кристофер Мартинс (Фото: Instagram* / @chrismartins___)

Информация о возможном уходе Кристофера Мартинса из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно не соответствует действительности. Об этом заявил агент футболиста Александр Боннефон в комментарии Metaratings.ru.