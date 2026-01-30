«Никуда не уходит»: агент Мартинса закрыл тему трансфера из «Спартака»
Информация о возможном уходе Кристофера Мартинса из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно не соответствует действительности. Об этом заявил агент футболиста Александр Боннефон в комментарии Metaratings.ru.
Ранее сообщали, что руководство клуба якобы подыскивает варианты продолжения карьеры для Мартинса, а также Тео Бонгонде и Олега Рябчука. Однако представитель игрока опроверг эти слухи, подчеркнув, что никаких переговоров о трансфере не ведётся.
По словам Боннефона, спортивный директор клуба Кахигао не обсуждал с ними возможный уход полузащитника, а сам Мартинс полностью сосредоточен на выступлениях за «красно-белых».
Кристоферу Мартинсу 28 лет, он защищает цвета «Спартака» с 2022 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах, отметился двумя голами и одной результативной передачей. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 5 миллионов евро.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России