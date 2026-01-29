Достижения.рф

Стала известна зарплата защитника «Спартака» Яроша по новому контракту

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Защитник Кристиан Ярош по новому контракту со «Спартаком» заработает 30 млн рублей в каждом из последующих двух сезонов. Об этом сообщает Metaratings.ru.



29 января стороны подписали официальное соглашение, действующее до 2028 года. Ярош начинал карьеру в клубе «Кошице» и также играл в КХЛ за «Авангард», ЦСКА и «Северсталь».

В текущем сезоне 29-летний Ярош провёл 30 матчей в регулярном чемпионате FONBET КХЛ, набрав 8 очков (0 голов и 8 передач) и показав коэффициент полезности «+1».

Екатерина Коршунова

