Стала известна зарплата защитника «Спартака» Яроша по новому контракту

Защитник «Спартака» Ярош получит 30 млн рублей по новому контракту
Защитник Кристиан Ярош по новому контракту со «Спартаком» заработает 30 млн рублей в каждом из последующих двух сезонов. Об этом сообщает Metaratings.ru.
29 января стороны подписали официальное соглашение, действующее до 2028 года. Ярош начинал карьеру в клубе «Кошице» и также играл в КХЛ за «Авангард», ЦСКА и «Северсталь».
В текущем сезоне 29-летний Ярош провёл 30 матчей в регулярном чемпионате FONBET КХЛ, набрав 8 очков (0 голов и 8 передач) и показав коэффициент полезности «+1».
