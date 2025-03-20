Адиев опроверг данные о переговорах с «Крыльями Советов»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил нападающего Артёма Дзюбу с установлением рекорда по количеству голов за сборную России по футболу. Журналист посвятил этому событию пост в своём Telegram-канале, где переосмыслил текст песни «Такого, как Путин», адаптировав его под достижение футболиста.