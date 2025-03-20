Адиев опроверг данные о переговорах с «Крыльями Советов»

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Российский тренер Магомед Адиев опроверг данные о том, что с ним говорили представители команды «Крылья Советов» из Самары. Адиева цитирует портал «РБ Спорт».
«Со мной никто из «Крыльев Советов» не созванивался», — прокомментировал Адиев.
Известно, что Адиев ранее работал в «Ахмате» из Грозного, а именно, в период с апреля по сентябрь прошлого года. Перед этим он тренировал сборную Казахстана.
До этого источники проинформировали, что Магомед Адиев претендует на должность главного тренера «Крыльев» вместо Игоря Осинькина. Возможность его увольнения сейчас рассматривается.
Ранее тренер дал оценку игрокам грозненского «Ахмата». Подробности в нашем материале.
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