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Адиев опроверг данные о переговорах с «Крыльями Советов»

Фото: istockphoto/Andreyuu

Фото: istockphoto/Andreyuu

Российский тренер Магомед Адиев опроверг данные о том, что с ним говорили представители команды «Крылья Советов» из Самары. Адиева цитирует портал «РБ Спорт».
«Со мной никто из «Крыльев Советов» не созванивался», — прокомментировал Адиев.

Известно, что Адиев ранее работал в «Ахмате» из Грозного, а именно, в период с апреля по сентябрь прошлого года. Перед этим он тренировал сборную Казахстана.

До этого источники проинформировали, что Магомед Адиев претендует на должность главного тренера «Крыльев» вместо Игоря Осинькина. Возможность его увольнения сейчас рассматривается.

Ранее тренер дал оценку игрокам грозненского «Ахмата». Подробности в нашем материале.

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Сборная России одержала уверенную победу над Гренадой в товарищеском матче
Ташуев: сборная РФ одержала победу, но во втором тайме не хватало взаимодействия
20 марта 2025, 13:25

Фото: istockphoto/FotografieLink

Сборная России по футболу провела успешный товарищеский матч против сборной Гренады, одержав победу со счётом 5:0. В этом поединке отличились Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артём Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. Артём Дзюба, забивший свой 31-й гол за сборную, стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отметил, что акцент в матче был сделан на игру с Замбией, однако первый тайм стал настоящим бенефисом Дзюбы.

«Это выставочный матч для бенефиса Дзюбы. Мы не имеем права участвовать в официальных матчах, поэтому можно устроить шоу и дать возможность Артёму побить рекорд», — сказал Ташуев в беседе с Metaratings.ru.

Также он подчеркнул, что три футболиста «Ахмата» сыграли важную роль в матче: Арсен Адамов забил гол, Лечи Садулаев сделал голевую передачу, а Турпал-Али Ибишев дебютировал за национальную команду. Ташуев добавил, что команда показала хорошую игру, хотя реализация моментов была не на 100%.

«Я бы назвал это матч-шоу, но во втором тайме, когда Артём ушёл, не хватало взаимодействий», — добавил он.

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Бывший футболист Мостовой не оценил игру сборной России против команды Гренады
Футболист Мостовой не придал важности победе России из-за слабой команды Гренады
20 марта 2025, 12:57

Футболист Александр Мостовой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Футболист Александр Мостовой, игравший за сборные России и СССР, не считает, что победе российских футболистов в матче против команды Гренады нужно придавать большое значение. По его словам, противник не так силён в футболе.
«В футбольном плане здесь выносить ничего не надо. Здесь бесполезно говорить, когда ты играешь с командами уровня… да никакого уровня. <…> Сейчас же все кричат, что рекорд — сколько-то матчей без пропущенных мячей. Конечно, они и будут без пропущенных, если мы будем играть с такими командами. Гренада два-три раза центр поля переходит», — поделился своим мнением с Metaratings.ru бывший спортсмен.
Встреча с Гренадой завершилась победой сборной России со счётом 5:0. Голы забили Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артём Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. Следующий матч сборная России проведёт 25 марта против команды Замбии. Игра начнётся в 20:00 по московскому времени.

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SHOT: Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу
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Главный тренер «Акрона» Тедеев поздравил Дзюбу с рекордом в сборной России
20 марта 2025, 12:48

Артем Дзюба (Фото: Instagram*/artem.dzyuba)

С рекордом в российской сборной поздравил футболиста Артема Дзюбу главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев. Его цитирует портал Metaratings.ru.
«Поздравляю Артёма с таким колоссальным успехом, которого он достоин и достиг благодаря трудолюбию, таланту и своим родителям», — произнес Тедеев.

Кроме того, он назвал бомбардира лучшим форвардом российской современности, а также пожелал ему не останавливаться и быть максимально полезным своей команде.

Дзюба стал лучшим нападающим в истории сборной России, забив в матче с Гренадой 31-й гол за национальную сборную.

Ранее о рекорде Дзюбы высказывался экс-бомбардир «Зенита» Павел Погребняк.

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Ташуев оценил игроков «Ахмата» после вызова в сборную
Ташуев назвал игроков «Ахмата» более зрелыми после вызова в сборную
20 марта 2025, 12:25

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Игроки грозненского «Ахмата» становятся еще более зрелыми после вызова в сборную России. Об этом в беседе с порталом Metaratings.ru заявил главный тренер команды Сергей Ташуев.
«Всегда хорошо, когда футболисты «Ахмата» ездят в сборные России. Они становятся мудрее (…) возвращаются более зрелыми, потому что понимают свой статус и уровень. И понимают, что уровень нужно ещё повышать», — сказал собеседник.
Три футболиста «Ахмата» сыграли в товарищеском матче с Гренадой, который состоялся накануне в Москве. Речь идет об Арсене Адамове, забившем гол, Лечи Садулаеве с голевой передачей Данилу Пруцеву, а также о Турпал-Али Ибишеве, дебютировавшем в сборной России и сменившем Адамова.

Ранее стало известно, с каким счетом сборная России разгромила Гренаду.

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#россия
#спорт
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Журналист Губерниев изменил слова песни про Путина в честь рекорда Дзюбы
20 марта 2025, 01:03

Артём Дзюба (Фото: Instagram* @artem.dzyuba)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил нападающего Артёма Дзюбу с установлением рекорда по количеству голов за сборную России по футболу. Журналист посвятил этому событию пост в своём Telegram-канале, где переосмыслил текст песни «Такого, как Путин», адаптировав его под достижение футболиста.
«Такого как Дзюба, чтобы любил!!! Такого как Дзюба, чтоб по воротам бил!!! Такого как Дзюба — чтобы забивал, такого как Дзюба — чтоб не унывал!!!», — написал Губерниев.
В матче против сборной Гренады 19 марта Дзюба забил третий гол, завершив встречу со счётом 5:0. Этот мяч позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Дзюба сыграл под 22-м номером, под которым его последний раз вызывали в сборную в 2021 году.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Гренаду со счетом 5:0 в товарищеском матче. В игре, которая проходила в Москве, голами отличились: Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев, Даниил Фомин, Арсен Адамов, Данил Пруцев.

Ранее в матче 21 тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) московские армейцы в Самаре обыграли соперников из тольяттинского «Акрона». Игру москвичей, а также новую игровую схему ЦСКА оценил бывший капитан питерского «Зенита» и сборной России, футбольный эксперт Владислав Радимов.

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