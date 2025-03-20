Сборная России одержала уверенную победу над Гренадой в товарищеском матче

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Сборная России по футболу провела успешный товарищеский матч против сборной Гренады, одержав победу со счётом 5:0. В этом поединке отличились Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артём Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. Артём Дзюба, забивший свой 31-й гол за сборную, стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отметил, что акцент в матче был сделан на игру с Замбией, однако первый тайм стал настоящим бенефисом Дзюбы.
Также он подчеркнул, что три футболиста «Ахмата» сыграли важную роль в матче: Арсен Адамов забил гол, Лечи Садулаев сделал голевую передачу, а Турпал-Али Ибишев дебютировал за национальную команду. Ташуев добавил, что команда показала хорошую игру, хотя реализация моментов была не на 100%.
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«Это выставочный матч для бенефиса Дзюбы. Мы не имеем права участвовать в официальных матчах, поэтому можно устроить шоу и дать возможность Артёму побить рекорд», — сказал Ташуев в беседе с Metaratings.ru.
Также он подчеркнул, что три футболиста «Ахмата» сыграли важную роль в матче: Арсен Адамов забил гол, Лечи Садулаев сделал голевую передачу, а Турпал-Али Ибишев дебютировал за национальную команду. Ташуев добавил, что команда показала хорошую игру, хотя реализация моментов была не на 100%.
«Я бы назвал это матч-шоу, но во втором тайме, когда Артём ушёл, не хватало взаимодействий», — добавил он.
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Дарья Осипова