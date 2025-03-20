ФК «Динамо» получил 5 млрд рублей от ВТБ за спонсорство в прошлом году

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Сумму в пять миллиардов рублей получил ФК «Динамо» от ВТБ по спонсорскому соглашению за прошлый год. Об этом пишет «РБ Бизнес», ссылаясь на финансовую отчетность клуба.
Всего «Динамики» заработали за год 9,8 млрд рублей. Большую часть доходной структуры составили соглашения о спонсорстве. Речь идет о 8,16 млрд рублей.
Указывается, что в 2023 году ВТБ заплатил «Динамо» пять миллиардов рублей.
Помимо этого, клуб заработал на продаже ТВ-прав (795 млн), атрибутики (271,9 млн) и билетов (592,2 млн).
Общая доходность «Динамо» за год выросла больше чем на два млрд.
Ранее сообщалось, какие данные опроверг российский тренер Магомед Адиев.
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Указывается, что в 2023 году ВТБ заплатил «Динамо» пять миллиардов рублей.
Помимо этого, клуб заработал на продаже ТВ-прав (795 млн), атрибутики (271,9 млн) и билетов (592,2 млн).
Общая доходность «Динамо» за год выросла больше чем на два млрд.
Ранее сообщалось, какие данные опроверг российский тренер Магомед Адиев.
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Никита Кротов