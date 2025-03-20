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ФК «Динамо» получил 5 млрд рублей от ВТБ за спонсорство в прошлом году

Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Сумму в пять миллиардов рублей получил ФК «Динамо» от ВТБ по спонсорскому соглашению за прошлый год. Об этом пишет «РБ Бизнес», ссылаясь на финансовую отчетность клуба.
Всего «Динамики» заработали за год 9,8 млрд рублей. Большую часть доходной структуры составили соглашения о спонсорстве. Речь идет о 8,16 млрд рублей.

Указывается, что в 2023 году ВТБ заплатил «Динамо» пять миллиардов рублей.

Помимо этого, клуб заработал на продаже ТВ-прав (795 млн), атрибутики (271,9 млн) и билетов (592,2 млн).

Общая доходность «Динамо» за год выросла больше чем на два млрд.

Ранее сообщалось, какие данные опроверг российский тренер Магомед Адиев.

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Адиев опроверг данные о переговорах с «Крыльями Советов»
20 марта 2025, 15:52

Фото: istockphoto/Andreyuu

Российский тренер Магомед Адиев опроверг данные о том, что с ним говорили представители команды «Крылья Советов» из Самары. Адиева цитирует портал «РБ Спорт».
«Со мной никто из «Крыльев Советов» не созванивался», — прокомментировал Адиев.

Известно, что Адиев ранее работал в «Ахмате» из Грозного, а именно, в период с апреля по сентябрь прошлого года. Перед этим он тренировал сборную Казахстана.

До этого источники проинформировали, что Магомед Адиев претендует на должность главного тренера «Крыльев» вместо Игоря Осинькина. Возможность его увольнения сейчас рассматривается.

Ранее тренер дал оценку игрокам грозненского «Ахмата». Подробности в нашем материале.

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Сборная России одержала уверенную победу над Гренадой в товарищеском матче
Ташуев: сборная РФ одержала победу, но во втором тайме не хватало взаимодействия
20 марта 2025, 13:25

Фото: istockphoto/FotografieLink

Сборная России по футболу провела успешный товарищеский матч против сборной Гренады, одержав победу со счётом 5:0. В этом поединке отличились Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артём Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. Артём Дзюба, забивший свой 31-й гол за сборную, стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отметил, что акцент в матче был сделан на игру с Замбией, однако первый тайм стал настоящим бенефисом Дзюбы.

«Это выставочный матч для бенефиса Дзюбы. Мы не имеем права участвовать в официальных матчах, поэтому можно устроить шоу и дать возможность Артёму побить рекорд», — сказал Ташуев в беседе с Metaratings.ru.

Также он подчеркнул, что три футболиста «Ахмата» сыграли важную роль в матче: Арсен Адамов забил гол, Лечи Садулаев сделал голевую передачу, а Турпал-Али Ибишев дебютировал за национальную команду. Ташуев добавил, что команда показала хорошую игру, хотя реализация моментов была не на 100%.

«Я бы назвал это матч-шоу, но во втором тайме, когда Артём ушёл, не хватало взаимодействий», — добавил он.

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#рекорд
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Бывший футболист Мостовой не оценил игру сборной России против команды Гренады
Футболист Мостовой не придал важности победе России из-за слабой команды Гренады
20 марта 2025, 12:57

Футболист Александр Мостовой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Футболист Александр Мостовой, игравший за сборные России и СССР, не считает, что победе российских футболистов в матче против команды Гренады нужно придавать большое значение. По его словам, противник не так силён в футболе.
«В футбольном плане здесь выносить ничего не надо. Здесь бесполезно говорить, когда ты играешь с командами уровня… да никакого уровня. <…> Сейчас же все кричат, что рекорд — сколько-то матчей без пропущенных мячей. Конечно, они и будут без пропущенных, если мы будем играть с такими командами. Гренада два-три раза центр поля переходит», — поделился своим мнением с Metaratings.ru бывший спортсмен.
Встреча с Гренадой завершилась победой сборной России со счётом 5:0. Голы забили Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артём Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. Следующий матч сборная России проведёт 25 марта против команды Замбии. Игра начнётся в 20:00 по московскому времени.

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Главный тренер «Акрона» Тедеев поздравил Дзюбу с рекордом в сборной России
20 марта 2025, 12:48

Артем Дзюба (Фото: Instagram*/artem.dzyuba)

С рекордом в российской сборной поздравил футболиста Артема Дзюбу главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев. Его цитирует портал Metaratings.ru.
«Поздравляю Артёма с таким колоссальным успехом, которого он достоин и достиг благодаря трудолюбию, таланту и своим родителям», — произнес Тедеев.

Кроме того, он назвал бомбардира лучшим форвардом российской современности, а также пожелал ему не останавливаться и быть максимально полезным своей команде.

Дзюба стал лучшим нападающим в истории сборной России, забив в матче с Гренадой 31-й гол за национальную сборную.

Ранее о рекорде Дзюбы высказывался экс-бомбардир «Зенита» Павел Погребняк.

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Ташуев оценил игроков «Ахмата» после вызова в сборную
Ташуев назвал игроков «Ахмата» более зрелыми после вызова в сборную
20 марта 2025, 12:25

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Игроки грозненского «Ахмата» становятся еще более зрелыми после вызова в сборную России. Об этом в беседе с порталом Metaratings.ru заявил главный тренер команды Сергей Ташуев.
«Всегда хорошо, когда футболисты «Ахмата» ездят в сборные России. Они становятся мудрее (…) возвращаются более зрелыми, потому что понимают свой статус и уровень. И понимают, что уровень нужно ещё повышать», — сказал собеседник.
Три футболиста «Ахмата» сыграли в товарищеском матче с Гренадой, который состоялся накануне в Москве. Речь идет об Арсене Адамове, забившем гол, Лечи Садулаеве с голевой передачей Данилу Пруцеву, а также о Турпал-Али Ибишеве, дебютировавшем в сборной России и сменившем Адамова.

Ранее стало известно, с каким счетом сборная России разгромила Гренаду.

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