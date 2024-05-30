Новый сезон велогонки Cyclingrace стартует в Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«8 июня пройдут индивидуальные заезды, а 9 июня — шоссейная гонка. Любители велоспорта смогут выбрать подходящий для себя формат участия и длину дистанции. Для болельщиков будет также организована видеотрансляция. Каждому участнику полагается стартовый пакет с личным номером и подарками от партнеров, электронный чип для фиксации результатов и медаль», — поделились в пресс-службе.
Стать участником заездов может любой желающий. Для этого необходимо оставить заявку на участие на официальном сайте проекта.
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