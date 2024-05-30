В Подмосковье впервые пройдёт футбольный фестиваль «ЦСКА – все сюда!»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
1 июня в городе Домодедово пройдёт первый фестиваль футбола «ЦСКА – все сюда!». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Фестиваль проводят Агентство стратегических инициатив вместе с ПФК ЦСКА, спортшколой олимпийского резерва «Олимп» при поддержке правительства Московской области. Цель мероприятия – мотивировать участников заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
На фестивале впервые в России состоится отбор талантливых молодых ребят, сильнейшие из которых смогут пройти обучение в академии ЦСКА. В отборе примут участие дети 2015-2016 годов рождения. В дальнейшем такие отборы пройдут по всей Московской области и в других регионах России.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Среди других активностей — игровая зона, где посетители фестиваля смогут поиграть в PlayStation и настольный футбол. Кроме того, дети и родители смогут посмотреть выступления футбольных фристайлеров, посетить выставку местных брендов и различные мастер-классы.
Представители ПФК ЦСКА будут оценивать молодых футболистов во время турнира в формате 3×3 на специальных надувных площадках. Также ребята смогут пройти тестирование определения технической и физической подготовленности.
Фестиваль смогут посетить все желающие, регистрация не требуется.
Мероприятие начнется в 10:00. Сбор участников запланирован на 09:00 на стадионе «Авангард» в Домодедове (ул. 2-я Коммунистическая, д. 2).
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На фестивале впервые в России состоится отбор талантливых молодых ребят, сильнейшие из которых смогут пройти обучение в академии ЦСКА. В отборе примут участие дети 2015-2016 годов рождения. В дальнейшем такие отборы пройдут по всей Московской области и в других регионах России.
«АСИ поддерживает лучшие практики и проекты регионов, которые помогают детям развивать таланты, найти место в жизни. Футбольный фестиваль «ЦСКА – все сюда!» проводится для поддержки мотивированных ребят, которые планируют связать свою жизнь с футболом. Агентство окажет фестивалю всестороннюю поддержку», – заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.Во время фестиваля пройдет автограф-сессия с легендарным полузащитником ПФК ЦСКА Аланом Дзагоевым. Также можно будет сделать фотографию с одним из главных трофеев в истории клуба – кубком УЕФА. Московская команда выиграла его в 2005 году, победив португальский «Спортинг» со счетом 3:1.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Среди других активностей — игровая зона, где посетители фестиваля смогут поиграть в PlayStation и настольный футбол. Кроме того, дети и родители смогут посмотреть выступления футбольных фристайлеров, посетить выставку местных брендов и различные мастер-классы.
Представители ПФК ЦСКА будут оценивать молодых футболистов во время турнира в формате 3×3 на специальных надувных площадках. Также ребята смогут пройти тестирование определения технической и физической подготовленности.
Фестиваль смогут посетить все желающие, регистрация не требуется.
Мероприятие начнется в 10:00. Сбор участников запланирован на 09:00 на стадионе «Авангард» в Домодедове (ул. 2-я Коммунистическая, д. 2).
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Лора Луганская