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Подмосковная спортсменка выиграла бронзу чемпионата Европы по стендовой стрельбе

29 мая 2024, 17:57
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковная спортсменка стала бронзовым призером чемпионата Европы по стендовой стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат Европы по стендовой стрельбе прошел с 15 по 27 мая в итальянском городе Лонато-дель-Гарда

«Спортсменка из Московской области Дарья Туруло завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в дисциплине «скит». Представительница Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта региона в борьбе за выход в финал уступила один выстрел представительнице Франции Люси Анастассиу — 42:41», — поделились в министерстве.



В общей сложности в чемпионате принимали участие свыше 440 спортсменов из 42 стран. Российская спортсменка выступала на соревнованиях под нейтральным статусом.

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Подмосковные баскетболистки выиграли серебро всероссийских соревнований
29 мая 2024, 16:01

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены стали серебряными призерами всероссийских соревнований по баскетболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по баскетболу среди девушек до 14 лет им. Е.Я. гомельского прошли с 18 по 26 мая в Салавате.

«В финальной встрече подмосковные спортсменки из Мытищ встретились с командой из Самарской области. До последней минуты игры определить явного победителя не удавалось, но решающий бросок нанесли самарские баскетболистки и установили итоговый счет матча — 42:39. Таким образом серебряные награды турнира в активе спортсменок из Подмосковья», — поделились в пресс-службе.

Также, вторая подмосковная команда по итогам матчей заняла пятое место в турнирной ​таблице соревнований.

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В Подмосковье пройдет первый этап турнира Tenzor International Cup 2024
29 мая 2024, 15:42

Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье пройдет первый этап международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024. Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования на регатах пройдут с 31 мая по 2 июня.

В турнире примут участие лучшие яхтсмены из России, Белоруссии, Армении, Кыргызстана, Сербии и Германии.

«Нам удалось успешно реализовать приоритетную задачу и ввести российский парусный турнир на международный уровень, нарастить показатели количества участников, расширить географию присутствия и таким образом повысить значимость России в мировом парусном сообществе. В этом сезоне у нас участвует рекордное количество профессиональных яхтсменов!»— отметила генеральный директор Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 2 июня. Также на закрытии разыграют специальные номинации в женском зачете, детском дивизионе TenzorCupJunior и «лучшем дебюте».

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Сперцян назвал большим событием завоевание серебра «Краснодаром»
29 мая 2024, 14:40

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признался, что гордится командой, а завоевание серебра в РПЛ считает большим событием.
«Тяжело сказать об эмоциях, которые сейчас испытываю. Конечно, горжусь командой – мы впервые в истории завоевали серебро для клуба, это большое событие. Но обидно упустить чемпионство, мы делали всё, что в наших силах, чтобы стать первыми», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сперцян.

Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.

Ранее футболист «Химок» Роман Юзепчук поделился, что в РПЛ его больше всего впечатлил спортсмен Фёдор Чалов.

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Футболист Юзепчук раскрыл, кто его впечатлил в РПЛ
Футболист Юзепчук отметил игру Чалова
29 мая 2024, 14:33

Фото: iStock/FOTOKITA

Футболист «Химок» Роман Юзепчук поделился, что в РПЛ его больше всего впечатлил спортсмен Фёдор Чалов.
«Наверное, Чалов. Фёдор — хороший нападающий. Вообще в премьер-лиге все футболисты хорошие. Мне было тяжелее всего играть против ЦСКА. Это команда, которая вообще не дает ничего спокойно делать», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Юзепчук.

Уточняется, что в этом сезоне РПЛ Чалов провёл 41 матч за ЦСКА.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что считает главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим в этом сезоне РПЛ. Он объяснил свою точку зрения тем, что именно Семаку удалось привести свою команду к чемпионству в Российской премьер-лиге. При этом Семшов напомнил, что в этом сезоне клубу было особенно сложно.

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Волоколамские волейболисты стали призёрами открытого чемпионата среди молодёжи
29 мая 2024, 13:43

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Волоколамские спортсмены заняли третье место на открытом чемпионате по волейболу среди молодёжи 15-18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В финале встретились четыре команды лидеров, которые вышли с первых двух мест отборочных этапов. Это Волоколамская «Лама», «Зодиак» и «Вымпел» из Наро-Фоминска, а также команда из Звенигорода. Борьба за призовые места была такой упорной, что для выявления победителей большинство игр приходилось проводить не по две, а по три партии», – говорится в сообщении.
По итогам финала первое место занял «Вымпел», второе «Зодиак», третье – «Лама». Лучшим игроком финала в волоколамской команде признан 16-летний Никита Сборщиков.

Турнир состоялся в подмосковных Горках-10.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные гандболисты провели фестиваль для детей с ОВЗ
29 мая 2024, 13:13

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» провел фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Мероприятие проходило в рамках областного благотворительного фестиваля «Подари надежду».

Для детей провели соревнования капитан «медведей» Кирилл Котов вместе с одноклубником Романом Остащенко и главным любимцем болельщиков маскотом Мишей

«Фестиваль прошёл на базе Чеховского техникума. Состязания на ловкость и смекалку, связанные с гандболом проходили в несколько этапов. Сначала участники разгадывали загадки, затем тренировались в меткости и забивали мячи в гандбольные ворота, участвовали в эстафетах и перетягивании каната, а также тренировали память», — поделились в пресс-службе.

В конце праздника все победители получили подарки от ГК «Чеховские медведи».

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Футболист Афанасьев назвал причины неудач «Торпедо»
28 мая 2024, 18:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев заявил о неудачном сезоне РПЛ для команды.
Он отметил, что причиной такому исходу послужили в том числе смена руководства и тренерского штаба.

«Есть ряд объективных причин. Это и смена руководства клуба, и смена тренерского штаба. Болельщики ждали чуда после обновления, но все мы знаем, что чудеса случаются редко. Многие игроки не соответствуют уровню РПЛ, да и для борьбы за первые места в Первой лиге они слабоваты. Клубу нужно проделать качественную работу на трансферном рынке», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Афанасьев.

Ранее петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.

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Назван лучший тренер сезона РПЛ
Семшов назвал Семака лучшим тренером РПЛ
28 мая 2024, 18:26

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что считает главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим в этом сезоне РПЛ.
«Для меня лучший тренер этого сезона — Семак, потому что он привел команду к чемпионству. Личка неплохо работал, были удачные матчи в исполнении «Динамо». «Зенит» привык всё время с отрывом побеждать в РПЛ. В этом сезоне было труднее, пришли новые футболисты и ушли старые. Для построения игры нужно время, а результат необходим здесь и сейчас», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Семшов.

Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение о том, что считает лучшим судьёй Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 Кирилла Левникова.

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#спорт
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Сборная Подмосковья стала призёром студенческого международного хоккейного турнира
28 мая 2024, 16:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала бронзовые медали международного турнира по хоккею среди студенческий сборных «Студмир». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В матче за третье место подмосковные хоккеисты встретились с командой из Москвы и выиграли со счётом 7:2. Итог – бронзовые медали турнира. В составе подмосковной сборной выступили игроки из филиала РАНХиГС в Красногорске, мытищинского Государственного университета просвещения, РМАТа из Воскресенска, клинского филиала РГСУ и ПССИ из Подольска», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в соревнованиях участвовали команды из Московской, Тверской, Томской областей, из Москвы, Татарстана, Китая, а также сборная России СХЛ U21.

Международный турнир «Студмир» проходил в Казани в соответствии с целями федерального проекта «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография».

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