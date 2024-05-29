Подмосковная спортсменка выиграла бронзу чемпионата Европы по стендовой стрельбе

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковная спортсменка стала бронзовым призером чемпионата Европы по стендовой стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат Европы по стендовой стрельбе прошел с 15 по 27 мая в итальянском городе Лонато-дель-Гарда
В общей сложности в чемпионате принимали участие свыше 440 спортсменов из 42 стран. Российская спортсменка выступала на соревнованиях под нейтральным статусом.
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«Спортсменка из Московской области Дарья Туруло завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в дисциплине «скит». Представительница Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта региона в борьбе за выход в финал уступила один выстрел представительнице Франции Люси Анастассиу — 42:41», — поделились в министерстве.
В общей сложности в чемпионате принимали участие свыше 440 спортсменов из 42 стран. Российская спортсменка выступала на соревнованиях под нейтральным статусом.
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Мира Полтева