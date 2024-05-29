Подмосковные баскетболистки выиграли серебро всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные спортсмены стали серебряными призерами всероссийских соревнований по баскетболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по баскетболу среди девушек до 14 лет им. Е.Я. гомельского прошли с 18 по 26 мая в Салавате.
Также, вторая подмосковная команда по итогам матчей заняла пятое место в турнирной таблице соревнований.
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«В финальной встрече подмосковные спортсменки из Мытищ встретились с командой из Самарской области. До последней минуты игры определить явного победителя не удавалось, но решающий бросок нанесли самарские баскетболистки и установили итоговый счет матча — 42:39. Таким образом серебряные награды турнира в активе спортсменок из Подмосковья», — поделились в пресс-службе.
Также, вторая подмосковная команда по итогам матчей заняла пятое место в турнирной таблице соревнований.
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Мира Полтева