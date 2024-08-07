Новиков назвал лучшего тренера ЦСКА в российской истории

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказал мнение о том, что Валерий Газзаев является лучшем тренером команды в российской истории.
Также Новиков поздравил его с юбилеем – Газзаеву исполнилось 70 лет!
По его мнению, чтобы повторить успех тренера, нам необходимо вернуться в еврокубки.
Ранее главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявлял, что частые замены футболистов команды в перерыве помогают в трудных ситуациях.
Читайте также:
Станкович объяснил частые замены футболистов «Спартака» в перерыве
Гаджиев озвучил один из тормозов российского футбола
Тренер Балахнин назвал основные козыри «Зенита»
«Хочу пожелать здоровья, это самое главное в жизни человека! Как оценю вклад Газзаева в историю ЦСКА? Его работа была крайне продуктивной! Он смог победить не только в чемпионате России, но и в Кубке УЕФА. Могу ли я назвать его лучшим тренером в истории клуба? На данный момент Газзаев является лучшим тренером ЦСКА в российской истории», – поделился в беседе с «РБ Спорт» Новиков.
По его мнению, чтобы повторить успех тренера, нам необходимо вернуться в еврокубки.
Ранее главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявлял, что частые замены футболистов команды в перерыве помогают в трудных ситуациях.
Читайте также:
Станкович объяснил частые замены футболистов «Спартака» в перерыве
Гаджиев озвучил один из тормозов российского футбола
Тренер Балахнин назвал основные козыри «Зенита»
Мелисса Тимофеева