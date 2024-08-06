Станкович объяснил частые замены футболистов «Спартака» в перерыве

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил, что частые замены футболистов команды в перерыве помогают в трудных ситуациях.
Так, по его словам, когда что-то не получается у кого-то из игроков, оперативная замена помогает команде.
Ранее московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0. Матч состоялся в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.
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«Я бы назвал это ответственностью в отношении своей команды. Если в команде есть человек, который играет недостаточно хорошо, то вместо него выходит другой. Поэтому здесь я не вижу никакой драмы, в матче с «Динамо» я делал тоже самое. Благодаря заменам в перерыве мы не сбавили темп, мы продолжили давить и не пропустили», — отметил в беседе с Газета.ру тренер.
Ранее московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0. Матч состоялся в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.
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Мелисса Тимофеева