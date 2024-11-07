Новиков назвал звезду НХЛ номер один

Дмитрий Орлов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что хоккеист «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов является лучшим защитником в НХЛ.
«Хочу отметить Дмитрия Орлова. Я как-то сказал, что он входит в пятёрку лучших защитников НХЛ. Но это заниженная оценка. С учётом всех его качеств сейчас это лучший защитник лиги. Катание, бросок — всё на уровне. Орлов не уступает ни в одном из компонентов нападающим. С учётом того, что это ещё и защитник силового плана, Дмитрий — звезда НХЛ номер один», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Новиков.
До этого сообщалось, что в первом матче чемпионата России по хоккею с мячом «Кузбасс» одержал победу в матче с соперниками из Казани со счётом 11:3. Как передаёт «Сiбдепо», уже 9 ноября команду ожидает встреча с «СКА-Уральский Трубник» из Свердловской области.
Ранее обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко комментировал «Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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