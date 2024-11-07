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Новиков назвал звезду НХЛ номер один

Новиков назвал лучшим защитником НХЛ Орлова
Дмитрий Орлов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Дмитрий Орлов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что хоккеист «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов является лучшим защитником в НХЛ.
«Хочу отметить Дмитрия Орлова. Я как-то сказал, что он входит в пятёрку лучших защитников НХЛ. Но это заниженная оценка. С учётом всех его качеств сейчас это лучший защитник лиги. Катание, бросок — всё на уровне. Орлов не уступает ни в одном из компонентов нападающим. С учётом того, что это ещё и защитник силового плана, Дмитрий — звезда НХЛ номер один», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

До этого сообщалось, что в первом матче чемпионата России по хоккею с мячом «Кузбасс» одержал победу в матче с соперниками из Казани со счётом 11:3. Как передаёт «Сiбдепо», уже 9 ноября команду ожидает встреча с «СКА-Уральский Трубник» из Свердловской области.



Ранее обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко комментировал «Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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#спорт
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#спортсмены
#хоккей
Музей спорта в Чехове с момента создания принял более 2,5 тыс. посетителей
07 ноября 2024, 17:47

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Музей «Верность спорту храня» в чеховском Училище олимпийского резерва №4 за два года посетили более 2,5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
На стендах музея представлено более 2 тыс. экспонатов. Участники экскурсий могут, например, увидеть манекены, которые показывают, как менялся парадный костюм спортсменов-олимпийцев со времени Игр 1996 года в Атланте до Олимпиады в Токио в 2020 году.

Музей посещали знаменитые спортсмены, которые вносили свой вклад в его развитие. Это Владимир Максимов, Ольга Брусникина, Александр Лебзяк, Мария Киселёва, Светлана Ромашина, Виталий Иванов, Софья Конух, Евгений Шаронов, Александр Бахтин и многие другие.
«В экспозиции музея представлена история видов спорта, которые развивают на базе УОР – гандбола, водного поло, синхронного плавания, бокса, хоккея, лёгкой атлетики, футбола, фехтования и других. В нём можно увидеть уникальные экспонаты, предоставленные прославленными спортсменами, узнать об истории олимпийского движения, физкультурно-спортивных обществ СССР и России», – рассказали в ведомстве.
Большой стенд музея посвящён легендарным хоккеистам Вячеславу Фетисову, Сергею Макарову, Виктору Васильеву, Игорю Ларионову и Валерию Каменскому. А в экспозиции, посвящённой футболу, посетители могут увидеть мяч с автографами игроков сборной Португалии с чемпионата мира по футболу 2018 года. Команда во главе с Криштиану Роналду в период Мундиаля жила в Подмосковье. Коллекция музея постоянно обновляется.

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8-(49-672)-64-683 (запись для групп).

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Подмосковные бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев взяли золото Кубка России

Самбистка из Каширы завоевала медаль первенства России

Представительницы Подмосковья победили на чемпионате России по мини-футболу
#спорт
#спортсмены
#минспорт мо
#чехов
#музей
#подмосковье
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Подмосковные бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев взяли золото Кубка России
07 ноября 2024, 17:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Экипаж из Московской области – Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев – заняли первое место на Кубке России по бобслею. Об этом сообщили в пресс-службы Минспорта региона.
«Тандему не было равных в заездах двоек. Представители Подмосковья сумели обойти соперников из Красноярского края и Москвы, а также краснодарских спортсменов. Вторая подмосковная двойка – Степан Дубинко и Александр Ефимов – завершила выступление в шаге от пьедестала на четвёртом месте», – отметили в ведомстве.
Кубок России по бобслею и скелетону проходит с 1 по 7 ноября в Сочи на горнолыжном курорте Красная Поляна. Соревнования проводят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#минспорт мо
#соревнования
#подмосковье
#московская область
#нацпроекты
#сочи
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Самбистка из Каширы завоевала медаль первенства России
07 ноября 2024, 16:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Спортсменка из подмосковной Каширы Александра Шустрова завоевала бронзовую медаль на первенстве России по самбо U-14 среди юношей и девушек 12-14 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Александра Шустрова, выступавшая в весовой категории более 65 килограммов, заняла третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Всего в соревнованиях принимали участие свыше 800 самбистов из десяти субъектов России — Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Северо-Кавказского округа, Сибирского округа, Центрального федерального округа, Дальневосточного округа, Уральского округа, Приволжского округа и Северо-западного федерального округа.

Первенство проходило в городе Кстово Нижегородской области с 1 по 5 ноября.

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#кашира
#самбо
#первенство
#спорт
#медаль
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Представительницы Подмосковья победили на чемпионате России по мини-футболу
07 ноября 2024, 16:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда клуба «Зоркий» из подмосковного Красногорска завоевала золото первого чемпионата России по мини-футболу среди женщин в формате 7х7, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за первое место футболистки «Зоркого» одержали победу над командой «Звезда» из Санкт-Петербурга, игра закончилась со счётом 2:0 в пользу представительниц Московской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, по итогам турнира лучшим игроком чемпионата признали Викторию Силину из команды «Зоркий», а её коллега по клубу Наталья Деребезова получила звание лучшего нападающего.

Первый чемпионат России по мини-футболу в формате 7х7 среди женщин проходил в Сочи, в турнире приняли участие 24 команды из 19 регионов страны.

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#футбол
#чемпионат россии
#золото
#медаль
#минспорта мо
#красногорск
#московская область
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ICF передала золотую медаль чемпионата мира-2024 каноисту Захару Петрову
07 ноября 2024, 15:56

Фото: istockphoto/chaiyon021

Международная федерация каноэ (ICF) передала генеральному секретарю Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елене Исхаковой золотую медаль, которую Захар Петров выиграл на чемпионате мира 2024 года в Самарканде.
Награду вернули российскому гребцу по итогам апелляции на результаты турнира в Узбекистане, сообщает «Спорт-Экспресс». Глава ВФГБК сообщила, что награду каноисту вручат непременно в торжественной обстановке. Время и место церемонии награждения будет определено позднее.

Напомним, Петров выиграл финальный заезд каноэ-одиночек на дистанции 500 метров, его лодка пересекла финишный створ первой. Но перед самым финишем каноэ перевернулось, а сам гребец упал в воду. Российского спортсмена сначала дисквалифицировали, но после протеста делегации России ему вернули золотую медаль. Тогда свой протест подали уже страны, чьи гребцы заняли места со 2-го по 4-е. Функционеры ICF снова отобрали у Захара золотую медаль.

Уже после чемпионата мира ВФГБК подала апелляцию в ICF. Международная федерация её удовлетворила и Захар Петров теперь получит заслуженную золотую медаль, так часто переходившую из рук в руки.

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#спорт
#лодка
#медаль
#страны
#экспресс
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Гретцки: Вопрос не в том, падёт ли мой рекорд, а лишь когда это произойдёт
07 ноября 2024, 15:31

Уэйн Гретцки (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Обладатель рекорда НХЛ по заброшенным шайбам Уэйн Гретцки не сомневается в том, что Александр Овечкин побьёт его рекорд. По мнению легендарного канадца, вопрос заключается лишь в том, когда именно он это сделает.
В настоящее время 39-летний российский форвард и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» идёт вторым в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ. У него 861 заброшенная шайба. Впереди только Уэйн Гретцки, обладающий многое объясняющим прозвищем Великий, в активе которого 894 гола.

В интервью телеканалу TNT Гретцки высоко оценил игру россиянина, который на протяжении практически 20 сезонов является одним из ведущих форвардов лиги, что совсем непросто, а канадец знает об этом, исходя из собственного опыта. Он назвал старт «Алекса» в текущем чемпионате потрясающим (8 шайб и 8 голевых передач в 12 играх - прим. ред.). По мнению Гретцки, погоня Овечкина за его рекордом идёт на пользу лиге и в целом популяризации хоккея.

«Все следят, все переживают это вместе с Алексом. Мы живём в захватывающее время», — сказал великий бомбардир.

Сам Овечкин рассказывал, что когда у него случался спад в игре, шайба не шла в ворота матч за матчем, Гретцки писал ему, поддерживал, говорил, что всё наладится, а неудачи случаются даже у лучших. Достойное поведение в отношении конкурента со стороны великого спортсмена и, видимо, хорошего человека.

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#матч
#нхл
#интервью
#овечкин
#хоккей
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Золото каноиста Петрова ЧМ-2024 передали России
07 ноября 2024, 15:28

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Золотую медаль чемпионата мира, выигранную каноистом Захаром Петровым, передала России Международная федерация каноэ (ICF), пишет ТАСС.
«Перед началом конгресса представители международной федерации передали мне золотую медаль, которую выиграл Захар Петров в конце августа на чемпионате мира в Самарканде. После нашего возвращения в Россию мы в торжественной обстановке вручим эту награду ее владельцу», — прокомментировала генсекретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

В октябре Международная федерация каноэ удовлетворила апелляцию ВФГБК, присудив спортсмену золото. Сначала Петрова лишили награды после пересмотра результатов как не финишировавшего, потому что лодка россиянина перевернулась у финиша.

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#россия
#россияне
#спортсмены
#чемпионат мира
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В Химках проходит Всероссийский турнир по фехтованию
07 ноября 2024, 08:55

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Двенадцать саблистов из разных регионов России участвуют в первом Всероссийском турнире по фехтованию для юношей и девушек до пятнадцати лет, на призы двукратной олимпийской чемпионкой Яной Егорян. Соревнования проходят в Химках, Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Мы очень рады, что первый всероссийский турнир Яны Егорян проходит в Подмосковье. Он собрал свыше 250 спортсменов. Мы планируем его расширять, каждый год будем делать эти соревнования ещё более масштабными, более статусными. Считаю, что на сегодняшний день в России это лучшие детские соревнования по фехтованию на саблях. Спасибо всем, кто приехал», — сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
От Московской области на турнире представлены 60 спортсменов из шести городских округов: Химки, Долгопрудный, Лобня, Мытищи, Истра и Раменское.

«Соревнования организованы для популяризации фехтования, потому что всё-таки олимпийских чемпионов знают. К нам приехали спортсмены из самых разных уголков нашей страны. Все они активно выступают, показывают свое мастерство. Хочется отметить, что уровень соревнований очень высокий», — рассказала российская фехтовальщица Яна Егорян.

На открытии турнира присутствовали известные спортсмены, такие как олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьёва, олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай, серебряный призёр Олимпиады Александр Красных и другие.

С 5 по 7 ноября в баскетбольном центре «Химки» проходит первый этап гран-при «Россия, Дружба, Фехтование». По его результатам определят восемь лучших саблистов и саблисток в возрасте до 15 лет со всех уголков России.

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
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#турнир
#соревнования
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Овечкин забил в пятой игре подряд и сократил отставание от Гретцки до 33 шайб
07 ноября 2024, 07:37

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российский форвард и капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в игре против «Нэшвилл Предаторс» забросил очередную шайбу и продлил свою результативную серию до пяти матчей. До считавшегося когда-то вечным рекорда Уэйна Гретцки нападающему осталось оформить 33 голевых действия.
В нынешнем сезоне в 12 матчах Овечкин набрал 16 очков (8 шайб 8 голевых передач), напоминает «Спорт-Экспресс». Шайба в ворота «Нэшвилла» стала для него 861-й в заокеанской карьере. От канадца Уэйна Гретцки по прозвищу Великий, у которого 894 гола, российского нападающего отделяют теперь 33 шайбы. Специалисты подсчитали, что при сохранении нынешнего темпа результативности Александр сможет превзойти достижение Гретцки уже в нынешнем сезоне, примерно в апреле 2025 года.

Сам Овечкин рассказывал, что в те моменты, когда у него не получалась игра и шайба упорно не шла в ворота матч за матчем, Гретцки писал ему, подбадривал, говорил, что всё вернётся, а моменты, когда удача отворачивается, случаются у всякого хоккеиста. Такое достойное поведение великого спортсмена по отношению к конкуренту вызывает уважение.

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