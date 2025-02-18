Нового нападающего ЦСКА Алеррандро ранее предлагали московскому «Спартаку»

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Во время зимней паузы в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА заключил контракт с бразильским нападающим Алеррандро из клуба «Витория» (Салвадор). Ранее агенты футболиста предлагали его на просмотр столичному «Спартаку».
Как стало известно Metaratings.ru, игрок не вызвал интереса у тренерского штаба и спортивных менеджеров «красно-белых». Накануне, 17 февраля, 24-летний бразилец подписал соглашение с армейским клубом по схеме «3 + 1». Он уже присоединился к команде, находящейся на сборах в турецком Белеке.
В Бразилии воспитанник «Атлетико Минейро» Алеррандро до «Витории» играл также за клуб «Ред Булл Брагантино». В прошлом сезон нападающий забил 15 мячей в бразильской серии А, став лучшим бомбардиром турнира. Он играл за юношескую сборную Бразилии, с которой выиграл чемпионат Южной Америки в этой возрастной категории и забил один гол в трёх играх финального турнира. Во взрослую команду своей страны Алеррандро пока не вызывался.
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В Бразилии воспитанник «Атлетико Минейро» Алеррандро до «Витории» играл также за клуб «Ред Булл Брагантино». В прошлом сезон нападающий забил 15 мячей в бразильской серии А, став лучшим бомбардиром турнира. Он играл за юношескую сборную Бразилии, с которой выиграл чемпионат Южной Америки в этой возрастной категории и забил один гол в трёх играх финального турнира. Во взрослую команду своей страны Алеррандро пока не вызывался.
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Александр Бойцов