Раскрыты детали персонального контракта парагвайского защитника «Динамо» Хуана Касереса

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Московское «Динамо» долгое время сохраняло хладнокровную пассивность на трансферном рынке, пока конкуренты активно подписывали новичков. Однако сейчас «бело-голубые» близки к заключению контракта с парагвайским защитником Хуаном Касересом из аргентинского клуба «Ланус».
Об этом сообщает портал Metaratings.ru со ссылкой на собственные источники. По данным издания, зарплата футболиста в столичном клубе составит 800 тысяч евро в год. Наверняка предусмотрены дополнительные выплаты за количество сыгранных матчей, забитые мячи, место, занятое командой по итогам сезона, и так далее, но эти подробности не раскрываются до официального заключения контракта.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера 24-летнего игрока составляет четыре миллиона евро, а с учётом бонусов может дойти и до пяти миллионов. По оценкам известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость парагвайца составляет 1 миллион евро, но все уже привыкли, что в нынешних условиях российские клубы постоянно переплачивают.
Известно, что Касерес уже прилетел в Москву и прошёл медицинское обследование. Контракт с «Ланусом» был подписан им в 2023 году. За прежний клуб защитник провёл 68 матчей в разных турнирах, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
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Ранее сообщалось, что сумма трансфера 24-летнего игрока составляет четыре миллиона евро, а с учётом бонусов может дойти и до пяти миллионов. По оценкам известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость парагвайца составляет 1 миллион евро, но все уже привыкли, что в нынешних условиях российские клубы постоянно переплачивают.
Известно, что Касерес уже прилетел в Москву и прошёл медицинское обследование. Контракт с «Ланусом» был подписан им в 2023 году. За прежний клуб защитник провёл 68 матчей в разных турнирах, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
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Александр Бойцов