Идову объяснил, почему не считает «Локомотив» претендентом на чемпионство
Экс-футболист «Локомотива» Брайан Идову считает, что «железнодорожникам» может не хватить сил на борьбу за чемпионство, как это случилось в прошлом сезоне РПЛ. Об этом пишет Metaratings.ru.
По его словам, сейчас рано говорить о грядущем чемпионстве «Локомотива».
«Им может не хватить запаса сил для чемпионства. Пока конкуренты теряют очки, надо пользоваться шансом. Если бы «Локомотив» выиграл у «Балтики», я бы назвал их претендентом на чемпионство. Такие матчи клуб-чемпион должен забирать», — отметил спортсмен.
В матче, который состоялся 16 августа, «Локомотив» и «Балтика» сыграли вничью на поле соперника. Результат встречи — 1:1. «Железнодорожники» продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, набрав 13 очков в пяти матчах.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в РПЛ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».