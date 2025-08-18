Идову объяснил, почему не считает «Локомотив» претендентом на чемпионство

18 августа 2025, 13:27

Фото: iStock/Anton Vierietin

Экс-футболист «Локомотива» Брайан Идову считает, что «железнодорожникам» может не хватить сил на борьбу за чемпионство, как это случилось в прошлом сезоне РПЛ. Об этом пишет Metaratings.ru.





По его словам, сейчас рано говорить о грядущем чемпионстве «Локомотива».





«Им может не хватить запаса сил для чемпионства. Пока конкуренты теряют очки, надо пользоваться шансом. Если бы «Локомотив» выиграл у «Балтики», я бы назвал их претендентом на чемпионство. Такие матчи клуб-чемпион должен забирать», — отметил спортсмен.