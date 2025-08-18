Врач об употреблении снюса Лунёвым: многие спортсмены злоупотребляют

18 августа 2025, 15:51

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий объяснил, что голкипер «Динамо» Андрей Лунёв и другие футболисты, употребляющие никотиновые вещества, могут испытывать проблемы с восстановлением после нагрузок, передает Metaratings.ru.





По словам Карлицкого, спортсмену запрещено употреблять снюс, жевательный табак и другие подобные продукты.





«Многие спортсмены злоупотребляют. Из негативных последствий: это вызывает гипоксию, что даёт проблемы при восстановлении организма. Да, есть ощущение успокоения, но это обман. Ничего хорошего в этом нет, как и в любом никотине. Спортсменам нельзя использовать снюс и прочие вещи, это плохо», — добавил врач.