«Грош цена его извинению»: Российская спортсменка отреагировала на извинения мигранта

Фото: istockphoto/sasun bughdaryan
Выступающая в UFC россиянка Ирина Алексеева заявила, что хотела бы депортации обругавшего ее мигранта. Об этом сообщает РИА Новости.
Спортсменка сняла видео, на котором показала преградившего ей дорогу мигранта. Мужчина назвал её, одетую в шорты и майку, свиньей и заявил, что «у нас так не ходят». Позже он записал видео с извинениями, но спортсменка обратила внимание на неискренность попросившего прощения иностранца.
Помимо этого, она отметила, что своими словами мужчина оскорбил не ее лично, а всех российских девушек. Алексеева заявила, что мигрант хотел переехать ее на автомобиле. Она считает справедливым депортацию его из РФ.
Ранее мигрант-тракторист из Москвы попал в сексуальное рабство. Бывшая возлюбленная заставляла вступать его в половую связь с ней, но так как последовал отказ, она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Девушка рассказала правоохранителям, что вместе с подругой и Ботиржоном она распивала спиртные напитки, после чего мужчина изнасиловал ее. Мигрант рассказал свою версию произошедшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Неадекватный мигрант хотел вытолкнуть школьника из окна
В Люблино мигрант-нелегал зарезал парня из-за замечания на парковке — видео
В Дагестане мигрант пытался застрелить директора птицефабрики
«Грош цена его извинению», — сказала Алексеева.
Помимо этого, она отметила, что своими словами мужчина оскорбил не ее лично, а всех российских девушек. Алексеева заявила, что мигрант хотел переехать ее на автомобиле. Она считает справедливым депортацию его из РФ.
Ранее мигрант-тракторист из Москвы попал в сексуальное рабство. Бывшая возлюбленная заставляла вступать его в половую связь с ней, но так как последовал отказ, она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Девушка рассказала правоохранителям, что вместе с подругой и Ботиржоном она распивала спиртные напитки, после чего мужчина изнасиловал ее. Мигрант рассказал свою версию произошедшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Неадекватный мигрант хотел вытолкнуть школьника из окна
В Люблино мигрант-нелегал зарезал парня из-за замечания на парковке — видео
В Дагестане мигрант пытался застрелить директора птицефабрики
Дарья Осипова