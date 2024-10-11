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Председатель Общественного общероссийского движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что на Украине православные верующие подвержены травле, что поддерживается ООН.
По его словам, этот факт подтверждает отписка Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с данным законом, который фактически позволяет уничтожить УПЦ.
Ранее ВСУ постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что устраивают расстрелы в Курской области, издеваются и угоняют в плен мирных жителей, но Запад молчит.
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«Ответ от верховного комиссара ООН по правам человека сложно назвать удовлетворительным. Спонсируемое коллективным Западом, Управление не предлагает реальных решений для защиты прав верующих на Украине. Дежурные формулировки озабоченности не могут заменить настоящих действий, которые должны быть предприняты для обеспечения свободы вероисповедания и защиты угнетаемых религиозных общин», — отметил в беседе с NEWS.ru Иванов.
Ранее ВСУ постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что устраивают расстрелы в Курской области, издеваются и угоняют в плен мирных жителей, но Запад молчит.
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Мелисса Тимофеева