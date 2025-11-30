Разгром в Самаре: «Краснодар» вернулся на вершину таблицы после пяти безответных голов

30 ноября 2025, 22:11

«Краснодар» снова «взлетел» на первое место РПЛ

ФК Краснодар (Фото: Instagram* / @fckrasnodar)

В 17-м туре Российской Премьер-лиги «Краснодар» устроил настоящий разгром, обыграв «Крылья Советов» со счётом 5:0 и вернув себе лидерство в чемпионате. Об этом сообщает «Газета.Ru».