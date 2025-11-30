Достижения.рф

Разгром в Самаре: «Краснодар» вернулся на вершину таблицы после пяти безответных голов

ФК Краснодар (Фото: Instagram* / @fckrasnodar)

В 17-м туре Российской Премьер-лиги «Краснодар» устроил настоящий разгром, обыграв «Крылья Советов» со счётом 5:0 и вернув себе лидерство в чемпионате. Об этом сообщает «Газета.Ru».



На 21-й минуте счёт открыл Дуглас Аугусто, а до перерыва преимущество хозяев удвоил Эдуард Сперцян.

После паузы Сперцян оформил дубль, реализовав пенальти и сделав счёт разгромным.Джон Кордоба на 61-й минуте отправил четвертый мяч в ворота самарцев, а окончательную точку ближе к финальному свистку поставил Витор Тормена.

По итогам тура «Краснодар» вновь занимает 1-е место в таблице РПЛ — 37 очков. «Крылья Советов» — на 11-й позиции с 17 очками.

Софья Метелева

