Очередной матч проекта «Выходи во двор» проведут в Луховицах

Фото: пресс-служба Минспорта МО
8 июня, в субботу, в Луховицах пройдёт второй матч третьего летнего сезона губернаторского проекта «Выходи во двор». Звёзды российского футбола померяются силами с местными жителями на стадионе «Авиатор», сообщается в телеграм-канале губернатора и правительства Московской области.
«С любительской сборной встретится команда «Легенды футбола» во главе с победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России и Португалии, обладателем Кубков России и Португалии Дмитрием Аленичевым. С ним на поле выйдут Егор Титов, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов и Александр Филимонов. Тренирует команду трёхкратный призёр чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин», – говорится в сообщении.Перед началом матча футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных секций.
Ранее в подмосковном Минспорте сообщали, что в рамках летнего сезона проекта «Выходи во двор» «Легенды футбола» с мая по сентябрь сыграют 10 матчей с жителями Подмосковья. После Луховиц звёзды посетят ещё восемь городских округов – Подольск, Одинцовский, Наро-Фоминский, Солнечногорск, Дубна, Королёв, Богородский и Пушкинский.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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