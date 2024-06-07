Подмосковные борцы завоевали семь медалей на Спартакиаде учащихся

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на третьем этапе Спартакиады учащихся по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, такое результаты позволили подмосковной команде занять первое место в общем зачёте турнира, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотые медали в копилку подмосковной команды принесли Арсен Кудаев (весовая категория до 75 кг), Иван Гатман (категория до 44 кг), Арсений Исмаилов (вес до 41 кг) и Мухаммад Салиев (весовая категория до 33 кг», — говорится в сообщении.Серебро выиграл Максим Пыльцин, выступавший в весовой категории до 48 кг. А бронзовые медали получили Амир Ковешников (весовая категория до 92 кг) и Максим Головенчиц (весовая категория до 38 кг).
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