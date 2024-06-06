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Подмосковные гонщики стали призерами этапа чемпионата и Кубка России

06 июня 2024, 17:21
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковные гонщики стали победителями и призерами этапа чемпионата и Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Третий этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам прошёл на автодроме «Нижегородское кольцо» в Нижнем Новгороде.

«В рамках Кубка России гонщик из городского округа Королёв Алексей Несов одержал победу в трёх стартах и, таким образом завоевал «золото» в классе SMP GT4. Пилот из Балашихи Алексей Хаиров в зачете Спортпрототип CN дважды финишировал третьим. Иван Овсиенко из Чехова выиграл бронзовую награду в гонке Супер-продакшн, но из-за поданной апелляции результаты пока считаются предварительными. В рамках чемпионата России представитель Королёва Андрей Масленников стал первым в зачете Туринг-лайт в первый гоночный день, но по итогам второго этапа в своей зачётной группе он стал вторым», — поделились в пресс-службе.



Всего в соревнованиях принимали участие 107 пилотов со всей России, которые провели 13 динамичных гонок. Следующие гонки пройдут с 20 по 22 июня в Казани.

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Павловопосадских спортсменов наградили за участие в жизни Федерации дзюдо и самбо
06 июня 2024, 17:12

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Спортивный сезон Федерации Павлово-Посадского городского округа завершился выездом на природу и вручением сувениров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Муниципальный координатор проекта партии «Единая Россия» «Zа самбо» Василий Ерохин наградил спортсменов сувенирами за достижения и активное участие в жизни Федерации дзюдо и самбо», — говорится в сообщении.
Василий Ерохин отметил активное завершение спортивного сезона и пожелал спортсменам тёплого, солнечного и полного ярких впечатлений лета.

Ранее сообщалось, что команда из Волоколамского городского округа завоевала шестнадцать медалей на соревнованиях по боксу «Победа», которые прошли в Можайске. В копилке команды десять высших наград, четыре серебра и две бронзы.

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Волоколамская команда заняла призовое место на соревнованиях по боксу
06 июня 2024, 16:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Волоколамская команда заняла призовое место на соревнованиях по боксу «Победа», прошедших в Можайском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Турнир прошел с 29 по 30 мая в городе Можайск. Соревнования были посвящены 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

«Дворец спорта «Лама» представили 16 боксёров. И каждый из них поднялся на пьедестал почёта. По итогам всех схваток в копилке Волоколамского округа десять золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали.Поздравляем наших ребят и тренеров! Желаем новых достижений!», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Также по итогам подсчета медалей команда боксеров из Волоколамска заняла почетное третье место в командном зачете.

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Кафельников назвал победу Андреевой феноменальной
06 июня 2024, 15:23

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что победа теннисистки Мирры Андреевой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции является феноменальным достижением.
«Это феноменальное достижение. Присоединяюсь к поздравлениям. Она обязательно должна ехать на Олимпиаду. Уверен, что она не перегорит. И в 15 лет едут на Игры», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Кафельников.

Ранее в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Андреева обыграла белорусскую спортсменку Арину Соболенко.

До этого Мирра Андреева впервые в карьере стала четвертьфиналисткой турнира Большого шлема. В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции подмосковная теннисистка обыграла уроженку Москвы, а ныне хозяйку турнира, Варвару Грачёву.

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Красногорская команда завоевала медаль чемпионата студенческой хоккейной лиги
06 июня 2024, 14:33

Фото: администрация г.о. Красногорск

Бронзовую медаль открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги завоевала команда РАНХиГС из городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В матче за третье место красногорская команда РАНХиГС встретилась со столичной командой, представлявшей РГСУ, и победила со счётом 5:2», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в состязаниях принимали участие 35 команд, от Московской области за Большой Кубок сражались семь команд — представители Красногорска, Чехова, Клина, Мытищ, Воскресенска, Балашихи и Электростали.

Ранее сообщалось, что главным тренером подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» станет Константин Ушаков, до этого тренировавший волейбольную команду «Динамо».

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#медаль
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Константин Ушаков займет пост главного тренера ВК «Заречье-Одинцово»
06 июня 2024, 13:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Главным тренером ВК «Заречье-Одинцово» станет Константин Ушаков. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Ранее Константин Ушаков был тренером волейбольной команды «Динамо».

«Под руководством Константина краснодарские волейболисты стали обладателем Кубка России 2014, 2015, обладателем Кубка ЕКВ 2014/15, 2015/16 и финалистом клубного чемпионата мира 2015. В качестве наставника Константин Ушаков привел московский волейбольный клуб «Динамо» к победе на Кубке России 2022, 2023 и титулу национального чемпиона прошлого сезона. В годы его тренерской работы команда становилась обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка Столетия», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что Константин Ушмаков сменил Константина Сидоренко, который тренировал команду с января 2024 года.

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#подмосковье
#волейбол
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В футбольном турнире «Стальная воля» примут участие три подмосковные команды
06 июня 2024, 09:52

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три команды из Московской области станут участниками всероссийского футбольного турнира «Стальная воля» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Подмосковные команды будут играть в трёх дисциплинах: мини-футбол слепых, футбол на электроколясках и мини-футбол людей с интеллектуальными нарушениями», — отмечается в сообщении.
Всего в турнире примут участие 50 команд из двадцати регионов страны. 470 спортсменов будут соревноваться в шести дисциплинах, включая футбол глухих, футбол ампутантов и трансплант-футбол.

Отмечается, что в рамках «Стальной воли» впервые проведут Кубок России по футболу на электроколясках.

Соревнования будут проходить в Нижнем Тагиле с 6 по 8 июня.

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Белявский поделился ожиданиями от Игр БРИКС
05 июня 2024, 18:58

Фото: iStock/chrisman

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что ожидания от предстоящих Игр БРИКС у него только положительные.
«Ожидания от Игр БРИКС максимально положительные. Казань прекрасно умеет проводить подобные большие соревнования и всегда делает это на самом высоком уровне. По моим ощущениям, я сейчас нахожусь в гораздо лучшей форме по сравнению с чемпионатом и Кубком России», — отметил в беседе с Metaratings.ru Белявский.

Он подчеркнул, что Игры БРИКС являются не альтернативой международным соревнованиям, а полноценным международным турниром.

Ранее сообщалось, что вопрос о присоединении Турции к БРИКС обсудят в рамках министерской встречи в Нижнем Новгороде.

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#игры
#казань
#брикс
#спорт
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Булатов выступил за расширение РПЛ
05 июня 2024, 18:44

Фото: iStock/matimix

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов заявил, что правильным решением было бы расширение Российской Премьер-Лиги (РПЛ) до 18 команд.
«У нас сейчас нет клубов с большими финансовыми проблемами, как это было у «Тамбова». «Сочи», «Урал», «Балтика», «Родина», «Торпедо» будут бороться в новом сезоне за повышение. Все эти команды могут играть по своим финансовым возможностям в Премьер-Лиге. Поэтому я считаю, было бы правильным расширить РПЛ до 18 команд», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Булатов.

Ранее бывший судья Илья Обломов заявлял, что считает лучшими арбитрами минувшего сезона РПЛ Сергея Карасева и Павла Кукуяна. Он также отмечал достойный уровень профессионализма Евгения Буланова, Алексея Сухого и Василия Казарцева.

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#рпл
#футбол
#спорт
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Подмосковный параатлет Гнездилов установил рекорд России
05 июня 2024, 18:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный спортсмен Денис Гнездилов установил рекорд России в толкании ядра на Кубке чемпионов по параатлетике. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Чемпион Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России впервые в истории соревнований показал рекордный результат в толкании ядра в классе F40 – 11 м. 57 см.
«На Паралимпиаде 2020 года Денис завоевал золото с результатом 11 м. 16 см, установив тем самым мировой рекорд. Гнездилов выступает за региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта», – говорится в сообщении.
Кубок чемпионов по параатлетике проходит с 3 по 7 июня в Екатеринбурге на легкоатлетическом стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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