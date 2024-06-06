Подмосковные гонщики стали призерами этапа чемпионата и Кубка России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные гонщики стали победителями и призерами этапа чемпионата и Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Третий этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам прошёл на автодроме «Нижегородское кольцо» в Нижнем Новгороде.
Всего в соревнованиях принимали участие 107 пилотов со всей России, которые провели 13 динамичных гонок. Следующие гонки пройдут с 20 по 22 июня в Казани.
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«В рамках Кубка России гонщик из городского округа Королёв Алексей Несов одержал победу в трёх стартах и, таким образом завоевал «золото» в классе SMP GT4. Пилот из Балашихи Алексей Хаиров в зачете Спортпрототип CN дважды финишировал третьим. Иван Овсиенко из Чехова выиграл бронзовую награду в гонке Супер-продакшн, но из-за поданной апелляции результаты пока считаются предварительными. В рамках чемпионата России представитель Королёва Андрей Масленников стал первым в зачете Туринг-лайт в первый гоночный день, но по итогам второго этапа в своей зачётной группе он стал вторым», — поделились в пресс-службе.
Всего в соревнованиях принимали участие 107 пилотов со всей России, которые провели 13 динамичных гонок. Следующие гонки пройдут с 20 по 22 июня в Казани.
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Мира Полтева