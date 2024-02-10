Около 10 тысяч участников собрала «Лыжня России-2024» в подмосковных Химках

На вторую половину марта в китайском городе Ханчжоу был запланирован товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии. Сегодня, 10 февраля, городской спорткомитет объявил, что игра не состоится. Есть мнение, что виной тому — скандальное поведение главной аргентинской звезды Лионеля Месси.