Около 10 тысяч участников собрала «Лыжня России-2024» в подмосковных Химках

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Сегодня, 10 февраля, в подмосковных Химках состоялась 42-я традиционная лыжная гонка «Лыжня России-2024». На её старт вышли порядка 10-ти тысяч участников.
Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья, по традиции главный старт зимнего праздника был дан на спортивной базе «Планерная». Приветствие участникам и зрителям от президента РФ Владимира Путина зачитал секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.
Российский лидер отметил, что с 1982-го года, когда был дан первый старт «Лыжне России», эти соревнования превратились в настоящий спортивный праздник, в котором участвуют жители большинства регионов нашей страны. Глава государства пожелал всем спортсменам, как профессионалам, так и любителям, успехов, здоровья и активного долголетия.
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Во всероссийской лыжной гонке могут принять участие все желающие в возрасте старше 12 лет. В Подмосковье для них была проложена одна трасса — 10 километров. Заместитель председателя Государственной Думы России Сергей Неверов в качестве положительного примера отметил то, что на лыжне могут посоревноваться как любители, так и олимпийские чемпионы.
Кроме спортивных чиновников, участников на площадке соревнований приветствовали трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Светлана Нагейкина, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.
Формат костюма лыжники выбирали сами. Можно было увидеть как спортивную ретро-классику, так и настоящие карнавальные наряды. К примеру, в этом году на старте можно было встретить таких персонажей как семья индейцев, Красная Шапочка, Чебурашка и Гена, лягушка, единорог, викинг и самбист.
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Российский лидер отметил, что с 1982-го года, когда был дан первый старт «Лыжне России», эти соревнования превратились в настоящий спортивный праздник, в котором участвуют жители большинства регионов нашей страны. Глава государства пожелал всем спортсменам, как профессионалам, так и любителям, успехов, здоровья и активного долголетия.
Во всероссийской лыжной гонке могут принять участие все желающие в возрасте старше 12 лет. В Подмосковье для них была проложена одна трасса — 10 километров. Заместитель председателя Государственной Думы России Сергей Неверов в качестве положительного примера отметил то, что на лыжне могут посоревноваться как любители, так и олимпийские чемпионы.
«Для ребятишек такой старт может стать воспоминанием на всю жизнь», — сказал парламентарий.
Кроме спортивных чиновников, участников на площадке соревнований приветствовали трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Светлана Нагейкина, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.
Формат костюма лыжники выбирали сами. Можно было увидеть как спортивную ретро-классику, так и настоящие карнавальные наряды. К примеру, в этом году на старте можно было встретить таких персонажей как семья индейцев, Красная Шапочка, Чебурашка и Гена, лягушка, единорог, викинг и самбист.
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Александр Бойцов