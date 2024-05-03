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Подмосковный велосипедист стал серебряным призером Кубка России

03 мая 2024, 12:33
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковный спортсмен стал серебряным призером Кубка России по велоспорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России среди мужчин «элита» и всероссийские соревнования в многодневной гонке прошли 28 по 29 апреля в Майкопе.

«Кирилл Капустин стал серебряным призером по велоспорту-шоссе среди мужчин по результатам четырех этапов. Он совершил серьезный прорыв в финальный день соревнований. На вторую ступень пьедестала почета спортсмен взошел с четвертой позиции, на которой держался до финального этапа соревнований», — поделились в министерстве.



Стоит отметить, что в общей сложности в соревнованиях принимали участие свыше 110 участников из 24 регионов России.

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#подмосковье
Подмосковные спортсмены завоевали две медали первенства России по настольному теннису
03 мая 2024, 11:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве страны по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Среди юношей на вторую ступень пьедестала поднялись Родион Уедраого и Максим Антонов, представляющие подмосковный округ Химки. Среди девушек серебряную медаль завоевали играющие в паре москвичка Александра Бокова и жительница Химок Есения Широкова», — говорится в сообщении.
По итогам соревнований подмосковная команда вышла на третье место первенства России среди девушек.

Первенство России по настольному теннису приводилось в Чебоксарах с 22 по 29 апреля.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошёл всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти командира ОМОН «Пересвет» Дмитрия Маркелова.

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В Московской области прошел всероссийский турнир по самбо
03 мая 2024, 09:20

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В Подмосковье прошел всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти командира ОМОН «Пересвет» Дмитрия Маркелова. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Соревнования прошли в Сергиевом Посаде.

В турнире приняли участие свыше 200 участников со всей России.

«Мы свято чтим память наших товарищей, отдавших свои жизни в борьбе за мир и благополучие граждан нашей страны, выполнивших свой служебный долг до конца. Их отвага и мужество являются примером для каждого из нас. Желаю участникам проявить свои лучшие качества, продемонстрировать волю к победе и упорство в достижении намеченных целей. Удачи спортсменам!», — подчеркнул командир ОМОН «Пересвет» ГУ Росгвардии по Московской области полковник полиции Илья Архипов.

Стоит отметить, что победителей наградили грамотами, кубками и медалями, а некоторые спортсмены были отмечены специальными призами «За волю к победе».

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#спортсмены
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Павел Десятков стал главным тренером подмосковного ХК «Витязь»
02 мая 2024, 19:24

Фото: пресс-служба Минспорта МО

49-летний Павел Десятков возглавит тренерский штаб подмосковного хоккейного клуба «Витязь». Утверждён его состав, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Предстоящий сезон станет для Десяткова первым в качестве главного тренера клуба КХЛ. В сезонах 2021/22 и 2022/23 он возглавлял тренерский штаб ХК «Сокол» из Красноярска. Под его руководством клуб добился лучшего результата в своей истории – завоевал серебряные медали Всероссийской хоккейной лиги», – уточнили в министерстве.
Павел Десятков родился 28 февраля 1975 года в Челябинской области. В качестве игрока выступал за тольяттинскую «Ладу», самарский ЦСК ВВС, новосибирскую «Сибирь», «Металлург» из Новокузнецка, челябинский «Мечел» и «Зауралье» из Кургана. В 1994 году стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира.

Тренерскую работу начал в 2006 году в юношеских командах «Лады».

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Помимо Десяткова, в обновлённый тренерский штаб «Витязя» вошли тренеры Александр Гольц и Дмитрий Кокорев, тренер вратарей Андрей Малков, тренер по ОФП Николай Пронин, видео-тренер Артём Захаров и тренер по развитию Артём Оленев.

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#минспорт мо
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#подмосковье
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Егор Башкатов возглавил воскресенский хоккейный клуб «Химик»
02 мая 2024, 15:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Новым главным тренером хоккейного клуба «Химик» из Воскресенска стал Егор Башкатов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Башкатов – призёр чемпионатов мира и Европы в составе юниорской и молодёжной сборных СССР. Выступал за столичный ЦСКА, свердловский «Автомобилист», ярославское «Торпедо», питерский СКА, ХК МВД, хабаровский «Амур» и череповецкую «Северсталь», а также за австрийский «Вена Кэпиталс» и «Ганновер» из Германии», – говорится в сообщении.
Тренерскую карьеру Егор Башкатов начал в 2010 году в качестве старшего тренера питерской команды «Серебряные Львы». В 2015-м возглавил «Алмаз» и помог команде выиграть бронзовые награды сезона 2016/2017. С «Динамо» из Санкт-Петербурга завоевал Кубок Петрова. В сезоне 2022-2023 был тренером московского «Спартака». А минувший сезон занимал пост главного тренера череповецкого «Алмаза», выступающего в МХЛ.

Ранее бывший наставник подмосковного клуба Игорь Гришин сообщил о намерении в следующем сезоне возглавить другую команду.

Воскресенский «Химик» под руководством Гришина стал обладателем Кубка Петрова сезона 2022/2023. В последнем розыгрыше главного трофея ВХЛ команда из Московской области уступила «Югре» в четвертьфинале и выбыла из борьбы за призовые места.

ХК «Химик» является фарм‑клубом московского «Спартака».

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#минспорт мо
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#подмосковье
#московская область
#хк химик
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Булыкин подчеркнул преображение «Спартака» при Слишковиче
02 мая 2024, 15:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что сейчас «Спартак» преобразился при новом исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче, а игра команды стала лучше.
«Вчера «Спартак» был очень хорош, команда вышла побеждать. А у «Динамо» такого настроя не было. «Спартак» по делу выиграл, все футболисты стали двигаться, показывают приятную игру. При Слишковиче «Спартак» преобразился. Думаю, команде по силам побороться за победу в Кубке России. Сейчас красно-белые хороши», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

«Спартак» одержал победу в матче против «Динамо» в рамках Кубка России со счётом 2:0.

Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов также допускал победу команды в Кубке России.

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#спорт
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#спартак
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Назван вероятный победитель Кубка России
Футболист Бушманов назвал «Спартак» вероятным победителем Кубка России
02 мая 2024, 15:11

Фото: iStock/efks

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов допустил победу команды в Кубке России.
«Вчера «Спартак» здорово сыграли, они были лучше «Динамо». Команда заслуженно выиграла и прошла дальше. «Спартак» обладает качественной скамейкой, в этом их преимущество. Я думаю, «Спартак» может выиграть Кубок России, для этого всё есть. Состав точно позволяет это сделать. Теперь они одни из фаворитов на победу», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.

Ранее российский футбольный тренер Александр Тарханов высказывал мнение о том, что на данный момент игру «Спартака» предугадать невозможно, отметив, что матч «Спартак» — ЦСКА обещает быть интересным.

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#спартак
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Подмосковные баскетболистки приняли участие в открытии площадки «Спортивная Россия»
02 мая 2024, 14:45

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Юные подмосковные баскетболистки приняли участие в открытии площадки «Спортивная Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Главное спортивное пространство «Спортивная Россия» открылось массовой зарядкой и мастер-классами от звёзд спорта, в которых приняли участие спортсменки СШОР по баскетболу из Мытищ

«В тренировках с чемпионами Европы приняли участие юные спортсменки 2013 года рождения из подмосковной спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу из городского округа Мытищи. Всем участникам мероприятия были вручены уникальные медали «Спортивная Россия», а также памятные подарки», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках открытиявсе желающие моги принять участие в детской развлекательной программе с интересными интерактивными конкурсами, где каждый мог выиграть сувениры от выставки.

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Подмосковные спортсмены стали триумфаторами фестиваля «Стальная воля»
02 мая 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области триумфально выступила на Всероссийском фестивале для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Стальная воля». Они завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали турнира в трёх дисциплинах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Юношеская сборная региона выиграла соревнования по мини-футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями. При этом лучшим игроком турнира стал подмосковный спортсмен Данила Вертипорох.

Вторую ступень пьедестала заняли подмосковные спортсмены, выступавшие в категории лиц с заболеванием ЦП среди юношей. Бронзу сборной региона принесли участники в соревнованиях мужчин с заболеванием ЦП.
«Стальная воля» – первый в мире турнир футболистов такого количества категорий инвалидности. Эти соревнования – инструмент социальной и физической реабилитации, интеграции в общество футболистов с ограниченными возможностями здоровья. Турниры проводятся третий год подряд. В прошлом году их участниками стали 2,4 тыс. человек», – говорится в сообщении.
Всероссийский фестиваль проходил на Федеральной территории «Сириус». В этом году в нём участвовали команды из 31 региона. Впервые в турнире приняли участие команды из Казахстана и Белоруссии.

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#подмосковье
#московская область
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В Ростове-на-Дону умер кулачный боец Александр Коломыцев
02 мая 2024, 13:28

Фото: iStock/trofimich

Минувшей ночью в Ростове-на-Дону во сне умер 37-летний боец ММА Александр Коломыцев по прозвищу «Воля». Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, спортсмен прилетел в родной Ростов-на-Дону из Москвы, чтобы сделать операцию на руке. Ночевать он остался в своей квартире один. Родственники не смогли до него дозвониться, тогда они вскрыли дверь в жилище и обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, у него остановилось во сне сердце.

Коломыцев был чемпионом России по К-1 и ММА, а также чемпионом международного турнира по рукопашному бою. Два года назад он стал заниматься кулачными боями и стал чемпионом Гран-при Hardcore FC в супертяжелом весе. Тренировался он у легендарного тренера Тараса Кияшко.

У спортсмена осталось трое детей. Похоронят его в Астрахани.

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