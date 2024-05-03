Подмосковный велосипедист стал серебряным призером Кубка России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковный спортсмен стал серебряным призером Кубка России по велоспорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России среди мужчин «элита» и всероссийские соревнования в многодневной гонке прошли 28 по 29 апреля в Майкопе.
Стоит отметить, что в общей сложности в соревнованиях принимали участие свыше 110 участников из 24 регионов России.
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«Кирилл Капустин стал серебряным призером по велоспорту-шоссе среди мужчин по результатам четырех этапов. Он совершил серьезный прорыв в финальный день соревнований. На вторую ступень пьедестала почета спортсмен взошел с четвертой позиции, на которой держался до финального этапа соревнований», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что в общей сложности в соревнованиях принимали участие свыше 110 участников из 24 регионов России.
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Мира Полтева