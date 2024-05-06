Подмосковные тяжелоатлеты выиграли первые общекомандные места чемпионата ЦФО

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Сборная Подмосковья заняла первые общекомандные места в рамках чемпионата и первенства ЦФО по тяжелой атлетике. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились с 24 по 30 апреля в Ярославле.
В турнирах приняли участие свыше 350 спортсменов из 16 регионов России. Сборная Московской области заняла первое общекомандное место первенства России ЦФО по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13 — 17 лет и среди команд-участниц в рамках чемпионата ЦФО.
Стоит отметить, что в рамках чемпионата среди женщина сборная заполучила четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. В мужском зачете подмосковные спортсмены удостоились две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
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В турнирах приняли участие свыше 350 спортсменов из 16 регионов России. Сборная Московской области заняла первое общекомандное место первенства России ЦФО по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13 — 17 лет и среди команд-участниц в рамках чемпионата ЦФО.
«По итогам первенства на счету женской сборной девять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. В мужских зачетах спортсмены выиграли три серебряные и одну бронзовую медали», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что в рамках чемпионата среди женщина сборная заполучила четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. В мужском зачете подмосковные спортсмены удостоились две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
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Мира Полтева